下代iPhone 11s全面屏？苹果新注册超级视网膜屏商标

据外媒报道，近日，苹果公司向欧盟提交了一款新的超级视网膜显示屏的注册商标。新一代的iPhone可能会使用该显示屏，并支持120Hz刷新率，但显示屏外观上不会发生太大变化，可能会借助Face ID组件的小型化设计从而摆脱“小刘海”造型，实现“全面屏”效果。

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苹果此前已经在iPhone XS系列上首次采用了超级视网膜显示屏，今年推出的iPhone 11 Pro和Pro Max也使用了这一显示屏。该显示屏拥有高达1200nits的亮度和200000:1的对比度，并被测试机构誉为当前最好的显示屏之一。

苹果此次专门为超级视网膜显示屏注册商标，一方面是为了避免名称滥用，一方面也预示下一代iPhone在显示效果上的突破。

鉴于苹果此前就被曝光停止瀑布屏测试项目，所以明年的下代iPhone大概率会继续采用柔性OLED显示屏，但会借助Face ID组件的小型化设计而获得类似全面屏的视觉效果。

知名分析师郭明錤认为，苹果计划在明年推出三款新iPhone，全部配备OLED显示屏，并支持5G技术。同时，在机身尺寸方面，将会包括高端的6.7英寸和5.4英寸版本，以及低端的6.1英寸版本。另外，明年的三款下代iPhone有可能全部配备超级视网膜显示屏，并且高端版本则会支持120Hz刷新率。

此前，爆料人@BenGeskin的消息称，苹果至少已经生产出了一款配有6.7英寸显示屏的下代iPhone的原型机，相比过去在外形上最大的变化则取消了延续数代的刘海的造型，而Face ID的TrueDepth组件则安装在手机最上端额的超窄边框中，也就是具有前面我们提到的真正的全面屏的效果。

由于明年的三款下代iPhone都将支持5G技术，有消息称称苹果将会采用三层主板的设计，为5G芯片和电池预留更大的空间。但也有网友表示，下代iPhone并不是真正意义上的三层主板，新款iPhone的主板将是AP+RF的常规双层主板+5G小板的方式存在，而连接方式则采用排线和内联座卡扣的形式。

此外，iPhone的设计也可能会发生改变，回到iPhone 4的平面直角设计，并且在金属中框上挖槽注塑，有利于内部天线的布置，降低金属对高频传输效率的影响。