无线宽带联盟：不应狭隘看待5G，可与Wi-Fi 6融洽相处

据外媒报道，今年9月上任无线宽带联盟（WBA）CEO的Tiago Rodrigues表示，在接下来几个月里，WBA的工作重点包括确保Wi-Fi 6与5G成为最好的朋友，而不是让两者之间发生任何形式的摩擦或其他比较。

Tiago Rodrigues在2004年加入了WBA，并且是在Wi-Fi上部署Hotspot 2.0和SIM身份验证的推动者之一。

WBA的运营商成员包括AT&T、德国电信、NTT DoCoMo和康卡斯特等。技术提供者成员则包括诺基亚、谷歌、Facebook和高通等。

行业之所以对Wi-Fi 6与5G的融洽相处如此感兴趣，其中原因之一与5G和Wi-Fi 6之间越来越多的融合有关。关于5G的大量信息使人们相信，5G是有史以来最好的技术。不过，Tiago Rodrigues表示，在某些情况下，5G并非企业内部覆盖的最佳选择。

他说：“5G不应仅被视为5G NR技术，而应该是作为一个可以集成其他类型技术的过渡平台。”

他举例说，没有人会使用Wi-Fi覆盖高速公路，它并不是为了70英里时速提供移动性而进行设计的，而这却是5G可以提供覆盖的场景。但在一个20层楼的酒店或办公大楼的室内覆盖场景下，由于成本和设备复杂性，5G可能并不是理想的技术选择。他说，从根本上而言，“我们不应该狭隘地看待5G”。

在美国，CBRS有时比Wi-Fi更好，它可能成为部署私有LTE的专用频段。但是Tiago Rodrigues表示，他认为，Wi-Fi仍将是其中的一部分。由于选择太多，IT经理或CIO们的决策变得越来越复杂。他们需要确定自己的要求和目标，从而选择最佳的解决方案，无论是由运营商提供的5G切片还是其他产品。

WBA和华为最近宣布了一项Wi-Fi试点项目，该项目涉及在西班牙蒙德拉贡大学的一系列Wi-Fi 6验证测试，他们正在该学校研究创新的Wi-Fi 5用例。这一试点项目旨在为改变老师和学生在校园中交互方式的沉浸式教育方法（如VR和AR）奠定基础。同样，人们期望这项试验包括使用Wi-Fi 6技术进行网络直播和远程教育测试。

今年早些时候，WBA与英国设计和制造商Mettis Aerospace完成了Wi-Fi 6和物联网试验，Mettis Aerospace主要为航空和国防工业提供零部件。据报道，Mettis Aerospace决定采用Wi-Fi 6技术，因为该技术与多种设备具有后向兼容性，并且技术使用寿命长。该公司的机器通常需要持续使用数十年时间，而Wi-Fi符合要求，包括安全领域。

Tiago Rodrigues表示，美国持续致力于为Wi-Fi等非授权频谱技术寻找更多频谱，其他国家的情况也大致相同。