三星、HPE等进行5G SA核心网多厂商互操作演示

据外媒报道，三星、HPE和Openet近日联合进行了5G SA核心网功能多厂商互操作性演示。为了进行测试，这几家公司集成了他们的许多虚拟网络功能（VNF）。

三家公司表示，该演示展示了采用多厂商模式提供5G SA核心网的强大功能，以及如何通过动态策略和计费规则实现网络切片。5G核心网还为多种网络服务--例如增强型移动宽带（eMBB）提供多个同时网络切片。

三星的网络功能包括其接入和移动管理功能、会话管理功能、用户平面功能、网络存储功能和网络切片选择功能。

HPE的VNF包括其非结构化的数据存储功能、统一数据存储库、身份验证服务器功能、统一数据管理和网络公开功能。

Openet的VNF则包括其策略控制功能、绑定支持功能和计费功能。

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除了网络切片外，5G核心网还将帮助运营商提供5G SA服务，例如移动边缘计算、AI分析和超低延迟（URLLC）网络。“基于开放架构的5G SA核心网是5G承诺的创新服务的关键驱动力，它将帮助移动运营商创造新的收入流和业务机会。”三星网络业务产略负责人Wonil Roh在一份声明中表示。借助这种多厂商解决方案，三星的5G SA核心网能力使运营商能够选择由众多IT提供商提供的创新网络功能。

除了5G SA核心网能力，三星也在积极推进其在5G NR方面的发展。

在近日于阿姆斯特丹举行的TIP峰会上，沃达丰称赞三星为一家杰出的5G NR供应商。三星是参与沃达丰5G NR信息请求（RFI）的七家供应商之一，其他几家公司包括Mavenir、Parallel Wireless、Altran、Phluido、Altiostar和Radisys。

沃达丰网络战略和架构主管Santiago Tenorio说：“有一家公司特别出色，那就是三星。他们对我们要求的遵守程度非常惊人，超过80%。这就告诉我们，如果我们想将5G带入open RAN，并将其带到郊区和城市地区，我们可能要比我们想象的准备得更多。”