日本近20%家庭使用电子货币，但仍“现金为王”

北京时间18日消息，日本央行下属的一家研究机构进行的一项调查显示，近五分之一的日本家庭使用电子货币进行小额购物，这一数字较一年前有所上升，显示出日本现金为重的文化出现松动。

根据周一公布的这项调查，18.5%的日本家庭表示，在购物每次消费不超过1000日元（9.17美元）时，会使用智能手机应用程序和借记卡等电子货币，该比例高于上年的15.4%。本次调查的时间为6月至7月。

在二三十岁年龄段的单身家庭中，这一比例要高得多，为35.6%，这表明政府鼓励日本人无现金化的努力可能正在取得成效，至少在年轻一代中是这样。

尽管电子支付在增长，日本“现金为王”的心态仍然根深蒂固，调查显示84%的人仍然在小额购买中使用纸币和硬币。调查显示，对于超过1万日元和5万日元以下的支付，48.5%的家庭说他们用现金支付，3.4%用电子货币支付。

低犯罪率、多年的超低利率以及遍布全国的自动柜员机网络使现金在日本一直很有吸引力，这让人们几乎没有理由转向无现金支付。

日本首相安倍晋三正在推动更多的日本人转向无现金支付，以便让商店能够自动进行销售估算，银行能够削减昂贵的自动提款机的开支。

为缓解10月1日销售税上调带来的痛苦，日本政府推出了一项退税计划，鼓励消费者放弃现金，转而使用电子货币。