华为董事长梁华：“实体名单”影响有限，尚无美企就5G授权接触华为

北京时间11月18日下午消息，美国政府是否允许美国公司继续与华为开展业务，都不会对华为产生太大影响，华为董事长梁华在由CNBC和广州南沙共同主办的2019CNBC全球科技大会上表示。他告诉CNBC，华为能够向客户交付产品而无需依赖美国的零部件。同时，该公司尚未与美国政府取得直接联系。

据路透社报道，唐纳德·特朗普（Donald Trump）政府即将颁发为期两周的许可证，使美国公司能够继续向华为提供技术和零部件。

“无论（许可证期限）是否延长，就其对华为的实际影响而言，它都是非常有限的。”梁华在一场小组讨论中表示，华为有能力确保其所有主要产品（包括5G基站），都可以在不依赖美国零部件的情况下制造和供应给客户。

如果不允许美国公司出售产品给华为，将对他们自身造成“更大的损失”，他说。

华为是全球最大的电信设备供应商，也是5G领先企业之一。它被视为中国“成为5G领域主导者”雄心的核心。

今年5月，美国政府将华为及其附属公司列入“黑名单”，即所谓的“实体名单”，并声称该公司存在安全风险。禁止美国公司再未经允许的情况下向华为出售或转让技术。后来华盛顿放松了立场，发出了临时许可证。

尽管遭到来自美国的打压，但华为在10月份宣称已与全球的领先运营商签订了60多个5G商业合同。

这位华为董事长还表示，该公司尚未与美国政府展开直接沟通，“我们也没有与他们沟通的渠道”。

当被问及美国政府为什么没有直接与华为对话时，梁华说，美国政府对其了解还不够，“缺乏沟通是由于缺乏知识”。

即使有报道称美国政府正在努力延长美国公司向华为出售产品的许可证，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）最近还是写信给美国联邦通信委员会（FCC）主席，称该公司与中国竞争对手中兴通讯“不可信任”。

巴尔在信中表示支持电信监管机构的计划草案，该草案将阻止实体（例如区域和农村宽带提供商）利用FCC普遍服务基金的资金向华为和中兴购买商品。他说，两家公司在全球5G设备市场中的角色值得谨慎对待。

梁华称，此举“只会损害那些农村地区的宽带网络供应商（利益）。这只会在美国造成更大的数字鸿沟”。

尽管处在与美国政府的对峙中，华为创始人、总裁任正非在9月表示，该公司愿意将其5G技术独家授权给一家美国公司，为竞争对手创造一个公平的竞争环境。该授权将包括华为专有的5G技术，包括源代码、硬件、软件、验证、生产和制造专有技术。

梁华还表示，到目前为止，还没有美国公司就有关授权的事宜直接与华为接触。