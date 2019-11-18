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彭博：苹果过去两月在中国卖出1000万部iPhone

2019-11-18 18:33:19来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间11月18日晚间消息，国外媒体报道，据彭博社的计算结果显示，在刚刚过去的9月和10月份，苹果公司在中国市场共售出约1000万部iPhone手机。

该报道称，中国信息通信研究院发布的数据显示，自新一代iPhone发布以来，其中国市场出货量同比增长了6%。基于此，彭博社的计算结果显示，今年9月和10月，iPhone在中国市场的销量约为1000万部。

这再次印证了人们的预期，即iPhone 11的销售势头远比上一代产品更强劲，尤其是在中国市场。当前，中国市场对苹果提升利润的重要性仅次于美国本土市场。

苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）曾表示，新的定价、月度支付选项，以及以旧换新政策推动了iPhone在中国市场的销量增长。

市场研究机构Canalys分析师尼克尔·彭（Nicole Peng）表示：“由于零售价下调，中国消费者购买iPhone 11系列手机的热情似乎比去年更高。我们看到，旧型号iPhone出货量下降了，但新机型出货量却非常强劲。”

中国信息通信研究院发布的数据显示，在过去的两个月里，中国智能手机整体出货量为6930万部，同比下降了5%，但iPhone出货量却增长了6%。

罗森布拉特证券公司（Rosenblatt Securities）分析师张军（音译，Jun Zhang）上个月曾预计，iPhone 11开卖一个月后已售出1200多万部，较去年的iPhone XR同期销量增长了15%。

张军还预计，到今年年底，iPhone 11和iPhone 11 Pro的销量将达到7000万部。但到了2020年第一季度和第二季度，iPhone总产量同比将下滑。

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关键词：iPhone

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