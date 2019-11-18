双11之后“吃土”虽是戏言，但你其实真的吃过土

双十一刚过的你们还好吗？是不是要有许多人要喊着本月剩下的日子只能吃土度日了？虽然吃土只是一句戏言，但事实上，吃土在日常生活中可能真的存在，只是你还没有察觉而已。

每天吃土已成日常

我们都知道不应该吃土，但我们还是会吃，不过大多数情况下都不是故意的。无论我们愿不愿意，每天都会有灰尘进入我们的身体。这个确实有点无奈。

我们每天从各种各样的途径获得尘土，比如被污染的食物、吸入的灰尘以及饭前不洗手的恶习等。美国环境保护署已经收集了大量关于吃掉灰尘的研究。很显然，我们吃掉的泥土可以分解成两种：土壤和灰尘。我们吸入或无意中吃进的东西，大约有45%是土壤，有55%是灰尘。

儿童吃土是好奇心作祟？

环境保护署关于意外灰尘摄入量的数据主要针对是儿童。有一项研究报告称，6周至1岁的婴儿通常每天摄入60毫克的灰尘。从1岁到20岁，每天的摄入量增加到100毫克。如果你把每天的摄入量换算成“年摄入量”，那就是每年36.5克。好像还不是太多的样子。

我们都知道，孩子们就“喜欢”吃土，尤其是在1到3岁之间的小孩。研究人员认为，尽管童年时期吃土肯定是出于对世界的好奇心，以及玩耍和抓取的新能力，但这也可能是为了获得一些维生素和矿物质。有意识地吃土通常发生在一岁左右，这是许多婴儿停止母乳喂养的阶段，所以他们可能正在试图获得一些营养。

食土癖的文化差异

然而，有些人在童年早期之后仍然吃土，这种情况被称为食土癖。在美国文化中，食土癖被认为是一种引人关注的行为，当然也有一定的吸引力。但这种异食癖实际上是一种被美国有毒物质和疾病登记处认定的疾病，每天有意识地摄入500毫克的灰尘就会被认定为“病态”。

但从历史上看，在许多其它的文化中，吃土并不会被认为是奇怪或者不正常。比如，撒哈拉以南非洲的一些孕妇吃土就是为了缓解晨吐时的胃部不适，或者为发育中的胎儿补充额外的营养。

这么看来，虽然我们确实有理由担心食品和水源受到尘土污染，但或许我们不需要太担心因此疏忽而吃掉的泥土。