张一鸣内部备忘录曝光：TikTok不能只在美国火

北京时间11月18日消息，一份内部人员备忘录显示，字节跳动公司创始人兼CEO张一鸣将专注于为抖音海外版TikTok在最强市场以外地区增加用户。目前，TikTok在美国备受欢迎，但是也在该国面临监管压力。

张一鸣的这份备忘录为字节跳动在11月和12月的表现设定了目标。TikTok尤其受到美国青少年和年轻人的欢迎，但是近期美国国会议员对于TikTok收集用户数据表示担忧。美国外国投资委员会已经开始对字节跳动10亿美元收购美国应用Musical.ly展开审查，后者在被收购后与TikTok合并。

“继续扩大TikTok增长的多样性，”张一鸣在这份以中英文书写的备忘录中称，“在较弱的市场增加投资。”

张一鸣并没有提及TikTok在美国面临的压力，但是督促TikTok提高“处理全球公共事务”的能力，并加强对用户数据的保护。

他还在这份简短备忘录中提到了字节跳动的其他应用，例如抖音和今日头条。抖音和今日头条都从广告中创收，与腾讯、百度竞争。张一鸣表示，今日头条的目标是提高“商业化效率”，督促员工继续在抖音上投入大量努力以扩大它领先对手的优势。

字节跳动尚未置评。

市场研究公司SensorTower的数据显示，两年前才刚上线的TikTok已被下载了15亿次，成为了年度下载量第三高的非游戏应用，仅次于Facebook旗下消息应用WhatsApp和Messenger。

TikTok在印度和印尼也十分受欢迎，但也面临监管挑战。印度在今年4月份临时禁止了TikTok的下载，印尼也在去年这么做过，主要是担心TikTok上存在淫秽内容。

SensorTower称，印度是今年TikTok新下载量的主要来源地。应用分析公司App Annie表示，TikTok在英国、法国、日本、澳大利亚以及加拿大也颇受欢迎。