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福特发布首款纯电动野马Mach-E，马斯克这次没讽刺

2019-11-18 19:55:01来源：TechWeb作者：宋星责编：远洋评论：

11月18日消息，据国外媒体报道，福特今日发布了首款纯电动汽车野马（Mustang）Mach-E，而竞争对手特斯拉CEO马斯克这次没讽刺福特，并且还送上了祝福。

Mach-E

Mach-E是福特面向全球市场推出的首款纯电动汽车，根据里程、动力配置不同，Mach-E总共分为五个不同的型号，消费者可以选择选择后驱单电机或全驱双电机。Mach-E提供的电池组分为75.7kWh和98.8 kWh两种。Mach-E起售价为43895美元（约合30.78万元）。

福特将于2020年在北美和欧洲市场交付Mach-E，于2021年把Mach-E引入中国市场。

福特发布野马Mach-E后，特斯拉CEO马斯克居然在社交媒体上表达了祝贺。马斯克表示，非常高兴福特发布了Mach-E，电动汽车才是未来，福特的Mach-E将会激励其它汽车厂商向电动化转型。

福特官方也在社交网络上对马斯克的祝贺表示了感谢。

其实，马斯克此前经常讽刺福特等传统厂商，比如说福特的工厂死气沉沉，或者“阴阳怪气”地恭维，比如，此前，特斯拉部分投资者批评该公司的治理情况，惹怒了马斯克，他回应称，“你们应该去买福特的股票，它们家的公司管理非常到位”。

上周五收盘，福特汽车(NYSE:F)股价上涨1.82%至8.95美元，总市值约354.86亿美元；特斯拉(NASDAQ:TSLA)股价上涨0.81%至352.17美元，总市值约634.77亿美元。

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关键词：福特马斯克

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