孙正义计划打造一家互联网巨头，迎战谷歌等巨无霸

北京时间11月18日消息，除在全球范围内投资初创公司外，孙正义（Masayoshi Son）正筹划通过复杂的交易，在日本打造一家互联网巨头，与谷歌、亚马逊等互联网巨无霸展开更激烈的竞争。

软银集团计划合并雅虎日本与Line，后者估价为115亿美元。软银和韩国Naver将联手对Line私有化，然后将雅虎日本与Line合并成一家新公司。这一交易需要得到股东批准，预计将在明年10月完成。

两家公司称，危机感促使它们筹划这一交易，全球巨头对科技产业的控制在强化，日本等国家可能在科技竞争中落后。Line和雅虎日本（用Z Holdings的名称开展业务）将共享技术资源、访问更多数据，加大在人工智能等领域的投资力度。

Line联席CEO出泽刚（Takeshi Idezawa）说，“互联网产业的法则是赢者通吃，强大的公司会更加强大。即使两家公司完成合并，我们在资金、业务规模、研发支出等方面与全球科技巨头相比也是小巫见大巫。”

在东京举行的新闻发布会上，两家公司的CEO不同寻常地强调了他们企业的短板以及日本消费者面临的重大风险，目的可能是促使政府批准两家公司的合并计划。毕竟，Line和雅虎日本都位居日本最大的互联网公司之列。两家公司的CEO称，他们需要联手才能应对来自中国和美国的规模大得多的竞争对手。

Z Holdings CEO Kentaro Kawabe说，“我们希望成为一家人工智能科技公司，在日本引领世界科技产业。”

根据计划，雅虎日本和Naver将以每股5200日元——比这一消息没有披露前Line股价高出13%——要约收购Line流通股，两家公司计划为此各出1700亿日元（15.6亿美元）。Naver已经持有73%的Line股份，软银在雅虎日本中的持股比例为44%。

自6月份以来，它们一直在就可能的合作进行商谈，8月份敲定让Z Holdings与Line合并。对Line私有化后，软银和Naver将进行重组，最终成立一家各自持股50%的新公司。合并后的实体将持有Z Holdings股份，后者仍然挂牌交易，雅虎日本和Line将是其全资子公司。

在数字化支付等领域，软银与Line的竞争日趋激烈，合并可能使它们能够减少补贴等支出。两家公司还都通过投资人工智能改善它们的服务。虽然声明没有披露两家公司如何在手机支付领域“握手言和”，但称合并后的公司计划每年在人工智能产品开发上投资1000亿日元。

并购咨询公司负责人Koji Hirai说，“大数据对于两家公司的未来至关重要，合并后它们将掌握海量的用户数据。”

Idezawa和Kawabe表示，两家公司在诸多服务领域都可能存在协同效应，其中包括媒体内容、金融科技、广告、通讯和商务，但没有披露进一步细节。合并后的公司员工总数将达到约2万人，对于人才竞争日趋激烈的产业，这是一个重大优势。

在推动人工智能开发和将相关技术转化成商品方面，谷歌、亚马逊和脸书等硅谷巨头和中国初创公司具有领先优势。这使得大多数其他公司急于吸引为数不多的人才，收集在深度学习等方面展开研究所需要的数据。

Line和雅虎日本相信，它们能够利用本土优势，在日本以及韩国、泰国、印尼、中国台湾地区等市场竞争。

雅虎日本曾经是日本领先的搜索引擎、互联网门户网站和主要电商平台，但随着智能手机取代PC成为消费者主要上网终端，它开始处于不利地位，电商业务遭到亚马逊和乐天挤压，Mercari则蚕食了其拍卖服务的客户。雅虎日本的逾100款手机应用日活跃用户数量约为4800万。

Line问世于世纪之交，当时Naver派遣申重浩（Shin Jung-ho）到日本开拓搜索引擎业务。在申重浩领导下，Line发行网游，涉足社交网络服务。2010年，Line收购了日本门户网站Livedoor，2011年推出了在日本占有主导地位的消息服务，2016年上市。

申重浩将出任新成立公司的首席产品官，他将控制1000亿日元人工智能预算，负责Line和雅虎日本的服务开发。

Line在日本的月活跃用户为8200万，在泰国和中国台湾也是具有主导地位的消息服务，用户数量分别是4500万和2100万。通过与野村控股和瑞穗金融集团公司合作，Line还涉足金融服务领域。它还在开发一系列人工智能硬件产品，其中包括智能音箱和耳机。在新业务方面的投资，使得Line在过去5个季度中有4个季度出现亏损。

在东京举行的新闻发布会上，CEO们还谈到了被谷歌、亚马逊、脸书和苹果等公司超越的议题。他们说，他们不想看到日本在搜索和电商等服务领域落后，希望在日本成立一家互联网公司，更好地满足日本本土市场需求。

Kawabe说，“谷歌、亚马逊、脸书和苹果带来的最大威胁是它们要求的用户忠诚，我们希望向用户提供本土的人工智能技术。通过致力于解决日本市场上独特的挑战，我们能够提供其他厂商不能提供的服务。”

雅虎日本与Line合并的步骤：

第一步——今年12月份签订正式协议。

第二步——Naver和软银对Line进行私有化，成立一家各持股50%的公司。

第三步：软银将持有的Z Holdings股份注入新公司，Z Holdings向新公司新发行28亿股股票

第四步——Line和雅虎日本成为Z Holdings（母公司是新成立的公司）的全资子公司。合并交易将在明年10月完成。