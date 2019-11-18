中国制造？消息称三星更多手机将选择贴牌代工

11月18日消息，据国外媒体报道，知情人士表示三星计划明年将五分之一的智能手机制造业务转给中国代工厂商贴牌生产，这可能有助于其与华为和小米等中国国内智能手机制造商展开竞争，但这一战略也存在不少风险。

三星目前正悄悄将部分Galaxy A智能手机的制造业务转移给闻泰科技等代工厂商，这些承包商在中国以外鲜为人知。

三星一直对所涉及的贴牌手机数量含糊其词。但消息人士称，三星计划明年发货约3亿部手机，而其中的6000万部手机将由中国代工厂商制造。

闻泰科技和其他手机代工厂商为包括华为、小米以及Oppo在内的多个品牌生产手机。这种贴牌模式能够为智能手机厂商带来规模经济效益，从而降低成本，而灵活的承包策略也有助于智能手机厂商快速开发和生产新的廉价手机。

批评三星这一战略的人士说，公司可能会无法控制手机质量，外包业务也会影响到三星在制造业方面的优势。而三星过多的贴牌手机体量甚至进一步降低了代工企业的运行成本，增加了制造经验，等于是间接帮助了竞争对手。

现在的三星再无法承受另一场有关设备质量的危机。2016年，在有报道称价格昂贵的Galaxy Note 7频频发生起火或爆炸事故后，三星直接下架了旗舰产品Galaxy Note 7，今年发现存在屏幕缺陷后又推迟了可折叠智能手机的原定发布时间。

但熟悉三星战略的人士表示，由于廉价智能手机的利润率极低，三星别无选择，只能追随竞争对手，利用中国代工厂商来降低成本。

一位了解三星中国业务的消息人士表示：“这个策略不可避免，而不是好不好的问题。”

三星表示，该公司一直在通过其他厂商贴牌生产数量有限的智能手机，以扩大现有的产品组合，并“确保有效管理市场”。该公司拒绝透露代工厂商到底贴牌生产了多少部三星手机，并表示未来的产量尚未确定。

闻泰科技没有回应记者的置评请求。

廉价的手机组件

市场研究公司Counterpoint说，手机代工厂商采购100美元到250美元价位智能手机所需部件的价格更低，要比在中国设厂的大品牌低10%至15%。

一名供应链消息人士称，闻泰科技所采购部分零部件的价格要比三星在越南采购的价格低30%。目前三星在越南有三家生产智能手机、电视和家用电器的工厂。

闻泰科技从2017年就开始为三星贴牌生产平板电脑和手机。报道称闻泰科技贴牌代工的三星智能手机占三星智能手机总量的3%。市场研究公司IHS Markit的数据显示，今年这一数字预计将达到8%至2400万部。

消息人士称，三星的贴牌计划包括其低端和中档Galaxy A系列智能手机，闻泰科技参与了其中的设计和生产。据悉，A6S是将贴牌代工的机型之一，在中国市场的售价为1299元人民币。

一位消息人士称，闻泰科技代工的手机将主要销往东南亚和南美。三星在这两个地区的市场份额都在增长。

尽管三星渴望保持全球智能手机市场的领先地位，但一些分析师担心，鉴于廉价手机业务的利润越来越低，因此可能不值得冒险。

“低端手机让三星感到头疼，”日本野村证券韩国研究主管CW Chung表示。

CW Chung表示，这些普通产品在公司内部生产是“无稽之谈”。但他和其他专家表示，如果三星增加贴牌手机的生产数量，可能会进一步削减代工厂商的成本，间接提高他们的制造经验。

市场研究公司Counterpoint分析师汤姆·康(Tom Kang)表示：“如果贴牌代工厂商变得更有竞争力，竞争对手也会变得更有竞争力。”

“生存游戏”

CW Chung表示，三星的战略转变标志着公司制造能力的下降。三星曾是一家低成本的亚洲制造商，如今是全球最大的高端电子消费品生产商。

相比之下，其竞争对手苹果将生产外包给富士康，但苹果仍在美国加州自行设计手机。

三星表示，它将参与监督贴牌智能手机的设计和开发过程。

一位熟悉三星和贴牌代工的人士说，承包商为了省钱，往往会在制造过程中省去一些步骤，这可能会引发设备质量问题。他拒绝透露细节。

这位人士说，考虑到这一点，三星一直在将韩国零部件供应商与承包商配对，以密切关注质量控制。

一家韩国零部件供应商的高管表示：“我们明白，向承包商增加产量是一个战略商业决策，但这并不意味着我们所有人都对此感到高兴。”

三星表示，它对旗下所有产品都采用相同的质量检查和控制标准，并表示将致力于提供高质量的产品。

由于韩国和中国的劳动力成本更高，三星逐渐降低了在当地生产手机的比例。三星几乎所有的手机都是在越南和印度的大型工厂内部进行设计和生产。

但据两位知情人士透露，三星最年轻总裁卢泰文将在移动部门担任二把手，支持新的贴牌代工战略。

一位不愿透露姓名的三星内部人士表示：“为了保持与华为和其他中国手机制造商的竞争力，削减成本至关重要。”

其他韩国公司也在接受手机业务制造外包。LG电子表示，计划将贴牌手机的体量从廉价手机扩大到中端价位手机。

“智能手机归根结底是一场成本之战。现在成了一场生存游戏，”三星前移动高管、韩国成均馆大学(Sungkyunkwan University)教授金永植(Kim Yong-serk)如是指出。