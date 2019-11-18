广西联通混改细节曝光：七个州市划成两个标包，老员工3年不能随意解聘

11月14日，中国联通正式发布公告，广西联通将启动对下属柳州等七个州市分公司社会化运营合作方招募。

广西联通的混改将如何进行，基层员工如何安置，能否直接复制云南联通模式，这些问题都是待解命题，C114独家从相关人士获取到此次混改的一些细节：七个州市划成两个标包；老员工3年不能随意解聘等。只是，未来广西联通是否能再现“云南模式”的成功还是个问号。

七个州市划成两个标包

收入份额下滑，财务指标恶劣化，经营形式严峻是广西联通混改的最大原因之一。

数据显示，广西联通主营业务持续负增长，2019年9月同比增幅为-8.3%，与南方21省差距更是高达7.9pp；收入份额仅有10.7%，较2015年下降3.66pp。

此外核心财务指标更是劣化严重。2019年9月，广西联通利润完成-7.7亿元，同比增亏6.1亿元，自由现金流-6.4亿元，资金与财务费用压力进一步加大，严重限制了后续投资能力。

业务和财务指标的“双降”让广西联通接棒云南联通成为中国联通第二个混改省份。

11月14日，中国联通正式发布公告，广西联通将启动对下属柳州等七个州市分公司社会化运营合作方招募，具体怎么改？

该人士透露，广西联通混改七个州市将分成两个标包：柳州、河池、来宾一个标包；百色、柳州、贵港、梧州另一个标包。两个标包引入不同投资方，新公司在当地完成注册，联通主体区只派8-10人进驻新公司。

此前中国联通、中国电信联合发文将共享共建5G。在谈到5G共建的落地情况时，该员工表示，广西联通网络覆盖很差相对其它两家运营商来说很差，所以，广西电信将成为5G建设主导方。而社会化，依然会面临不少问题。

老员工3年不能随意解聘

混改虽然能带来业绩收入的增长，是好事情，然而对于基层员工来说，“铁饭碗”却被彻底打破，未来将何去何去？

实际上，林强（化名）早在3个月前就陷入深深的焦虑中，因为无论单位、社会舆论都在宣扬混改的各种利，都在给我们画大饼。

公开数据显示，云南联通的混改已经杀出一条血路。“2018年云南联通收入同比增长10%，实现同比减亏2.5亿元。”

中国联通董事长王晓初也多次提到，“中国联通混改是真瘦身健体、真市场化用人。”

“为了让我们提前做好准备，管理层也多管齐下。上午开动员大会，下午就请心理学专家来做工作。”林强有些无奈，“对员工来说，我们更关注国企身份置换后的补偿，然而目前管理层对此却只字未提。”

林强吐露，“一些员工对混改的理解还停留在胁迫层面上，被逼着转换身份；另一部分则期盼着合理的补偿机制的出台。可7.7亿的负利润在身上，公司怎么有钱拿出来补偿？”

为了帮助员工完成这种身份转换，广西联通也做出承诺，“解聘后的员工与新公司签3年合同，新公司解聘员工不能超过现在的解聘比例；员工每年有两次回主体公司的机会，有岗位就安排，没岗位则待岗。”

未来唯有不断创新

在联通正式官宣之前，广西联通已经做足功课。只是，未来广西联通是否能再现“云南模式”的成功还有待时间检验。

此前通信人家园曝光资料里显示，广西联通的社会化合作进展分为四个阶段：吹响社会化改革号角；地市社会改革落地、完成地市意愿收集和组织云南联通现场调研。

6月22日，广西联通薛吉平总经理在全区改革会议上明确借鉴云南联通混改经验，探索社会化合作改革模式。6月24日，区公司深化改革办公室成立。

7月24日，桂林分公司成立深化改革工作组，办公室、财务、人力、市场、运维、网监、综服7个部门组建深化改革办公室，落地推进社会化改革工作。

截至7月26日，广西联通区办公司深化改革办公室完成14个地市的调研，并完成14个地市的社会化改革意愿、问题、建议的收集工作。

8月初，广西联通将分批组织意愿度高的地市到云南联通现场调研、了解、学习社会化改革相关的推进工作，为下一步落实社会化改革收集经验。

然而只是前期做功课并不能再次缔造传奇，这也是“林强们”深深忧虑的原因。

对于基层员工而言，混改将是一次新的出发，只是前途未卜。“铁饭碗”被三年的承诺代替，员工的情绪似乎能得到一定的安抚。

但林强最后尴尬调侃道：“三年内不被解聘下岗，而三年后世界会变成怎样的呢，估计那时中国联通都与中国电信合并了。”

此前，分析师马继华所言，混改是一剂良方，但并非灵丹妙药，更不是神秘解药，要想达到理想的效果，需要不断的对症下药，更需要在执行过程中总结经验教训。所以，广西联通绝不能一味地生搬硬套云南模式，只有因地制宜，不断创新才能实现真正的混改。