日本一公司推出超声波和蒸汽的混合加湿器，具有6L的大容量水箱

随着一波超强冷空气的降临，国内自北向南逐渐进入“瑟瑟发抖”的冬季。不过南北的冷各有各的不同，长江以南是魔法攻击（冷风+下雨），北方冬天关键词则是：冷+干。所以加湿器这样东西，对北方人来说，应该是冬季必备产品。而近日，MOA联合maxzen发布了一款结合超声波和蒸汽的混合加湿器。

据了解，这款名为KSH-MX601的混合加湿器水箱容量为6L，最大加湿量为550ml/小时，这对满屋子都充满了暖气而显得干燥的北方家庭来说，应该说是足够使用了。该加湿器的加湿量可以分为每小时300/220/120ml和每小时550/450/350ml不同的阶段来调节。湿度从40-80%可进行调节，当达到设定的湿度时，加湿器就会停止运行。

除此之外，这款加湿器还具有自动模式，在该模式下能自动设置目前的湿度和蒸汽量。同时，我们还能定时关机加湿器，设置1-8小时，在达到设定时间后，加湿器会自动关闭，因此在卧室中使用也不必担心它的安全问题。设好时间后，其显示窗口的亮度也会减半，工作噪音仅为45分贝，不会影响我们的睡眠。

我们可以通过加湿器底部的操作面板来控制加湿器，也可以通过附带的遥控器进行操作。另外，加湿器还提供了安全装置，当水箱中的水低于最低水位时，其加湿器就会自动停止运行。价格方面，KSH-MX601加湿器售价为9980日元，约合人民币643元，又到了南方买电暖器北方买加湿器的时节了，大家可以准备起来了。