裁员关厂风波肆起、显示屏遭质疑，三星能否靠5G绝地求生

2019年的秋天可谓是三星的“多事之秋”，先是有消息曝出，三星电子已在9月底暂停在华的最后一家手机工厂的生产。11月初，又有网友爆料称，三星电子在中国将裁员三分之一以上，全国十一个分公司以及办事处最终将合并成5个，主要涉及销售和市场部门。

除此之外，被三星放于与智能手机业务同等重要的显示器业务，也受到竞争对手的质疑。LG方面表示，三星发布的QLED产品并不具备真正的QLED显示技术，而是加了QD背光板的液晶电视。

对于此次裁员的真实性，三星并没有否认，而是回应称，对相关业务进行了调整，以此推动在中国5G市场中的快速增长。三星在5G技术领域持续布局多年，然而其营业利润却出现了持续下跌趋势，5G技术能否扭转其业绩的颓势呢。

在华业务一再调整，频陷裁员、关厂风波

近年来，面对国产手机品牌的竞争，三星曾引以为豪的手机业务遭遇滑铁卢。据记者了解，2016年，三星手机在中国手机市场销量统计报告中已被归入到“其他品牌”的行列中。IDC数据显示，2018年全年，三星手机的中国智能手机市场份额已不足1%。

与此同时，三星电子进行了多次大规模架构调整。2017年8月初，据外媒报道，三星电子一位高管透露，三星对中国业务部门进行了重组，希望扭转智能手机销量下滑的趋势。据了解，此次重组三星关闭了7个销售点，取而代之的是设立了更加细分的22个分支。对此，业内人士表示，这或许意味着三星开始在中国市场收紧渠道。

今年六月，又有消息爆出，三星一份内部文件显示，6月初，三星电子已调整此前的23个分公司架构，改为11个分公司28个大区。

此外，三星在中国的工厂接连关闭。早在2018年4月，蓝鲸TMT记者曾独家报道深圳三星电子通信公司将被撤销，除6位韩籍高层外，所有员工将于4月底全部遣散，遣散人数约320人左右。同年12月，又有媒体爆出，三星位于天津的工厂天津三星通信技术有限公司将于2018年12月31日停产。

然而，三星手机“厄运”并没有就此结束，今年十月初，有消息称三星电子已在9月底暂停广东惠州手机工厂的生产。据悉，这是三星在华的最后一座手机工厂，对此三星电子表示，这个“艰难的决定”是为了提高效率。

对此，第一手机界研究院院长孙燕飚表示，“三星的制造端，包括天津和惠州的工厂全部都挪到东南亚和印度去了，首先裁工厂生产人员，随后会影响到制造端供应链的工作人员。”

彼时，业内人士曾对蓝鲸TMT记者表示，三星能否找到好的代工厂来替代中国，目前还有待观望，若是代工厂不如中国工厂，或将对三星手机生产造成一定影响。

对此，三星电子也采取了应对措施，决定将每年生产的3亿部智能手机中的20%（6000万部）委托给中国企业生产，韩国供应商的供货量将大幅减少。

着重布局QLED显示技术，QLED 8K电视被质疑

业内人士表示，事实上，三星集团在全球拥有多条产品线的，手机业务仅是其核心竞争力之一，三星在显示屏方面的业务远比普通用户想象得要强大。

三星继承人、公司实际领导者李在镕承诺，该公司将在显示器业务上进行长期投资，并且称显示器业务是三星的三大支柱业务之一，与储存芯片业务以及智能手机业务同等重要。

据记者了解，三星在显示器领域多方布局，有消息称，三星显示器公司计划投资13.1万亿韩元(约110亿美元)，用于开发和制造下一代显示器产品，以此来应对来自中国竞争对手的供应和价格压力。

在大屏显示技术方面，三星则着重布局QLED量子点屏幕。消息显示，三星显示器在一份声明中表示，该项投资的重点是将韩国一条LCD生产线转变为大规模生产更先进的“量子点”屏幕的设施。三星显示器补充称，这项投资将会创造8.1万个就业岗位。

业内人士表示，这项投资被视为是三星重塑显示器行业的一个举措，同时此举还能帮助三星保持其在全球市场上的领先地位，以及在韩国市场上的主导地位。

三星QLED 8K电视自从发布以来一路收割了国内外媒体的各种好评，IFA 2019“最佳电视奖”、AWE艾普兰金奖、CES2019创新奖均囊括。

然而，就在三星的QLED火焰燃得正旺之际，却与LG掀起了8K大战。在柏林举办的2019消费者电子展上，LG公开指出三星的8K电视不符合标准。随后，两家企业在9月17日举行了技术说明会上，互指对方的8K电视不达标。

随后不久，LG便就三星电子的一则电视广告向韩国企业监管机构提起诉讼，指控其QLED品牌具有“夸大性、误导性”。LG表示，三星的QLED电视不过是加了QD背光板的液晶电视而已，并不是使用量子点发光二极管的“真QLED”显示器。

如今正处于显示技术革新换代时期，多种新兴显示技术展开激烈角逐。据记者了解，近年来OLED技术、QLED技术、Micro LED技术分别在不同的场景占据的市场。

今年4月，中国OLED产业联盟副秘书长陈金鑫在青铜光谷青桐汇光电显示专场上表示，预估OLED市场规模在2018年达到255亿美元，到2022年达到500亿美元；柔性OLED市场份额将在两年内超越LCD。

LEDinside研究数据显示，2022年Micro LED显示的市场销售额将达到6.94亿美元，2025年市场规模将达到29亿美元。

对此，家电行业资深观察人士刘步尘表示，现阶段，就显像水平看，QLED和OLED大致相当，QLED的差异化优势是不会烧屏，OLED的差异化优势是柔性显示。刘步尘称：“在Micro LED技术出现之前，大家一般倾向认为OLED代表了显示技术发展方向，但Micro LED和OLED相比优势更明显。当然，还有一项技术也不可忽视，即印刷显示技术，不过该技术还在研发中。”

对于QLED显示技术的发展现状，资深产业经济观察家梁振鹏表示：“现在市场上没有真正的量子点电视，市场上所有号称QLED的电视事实上都是液晶电视，只不过是在液晶电视液晶屏幕后面的LED背光源上加了一层量子点膜，改善了传统液晶电视的色彩，并不能改变液晶电视的显示缺陷。”

押注5G手机，手机中国区迭代与品牌策略跟不上友商

此次陷入裁员风波的三星并没有直接否认裁员的消息，而是对媒体回应称，三星电子以5G产品为核心调整了产品线，此次“业务调整”是为了强化三星电子在中国的移动业务，以此推动在中国5G市场中的快速增长。

业内人士表示，随着5G的商用落地，三星电子想要在中国重新获得市场，5G被认为是不可丧失的机会。早在2009年，三星就开始针对5G技术展开超高频研究，同时加大技术研发，截止2019年初，三星电子申报的5G核心标准专利达1400余项。日前，三星Galaxy S10 5G版正式在韩国上市，值得注意的是，Galaxy S10 5G均采用三星自己的5G解决方案。

此外，三星电子还在中国宣布了一项名为“三星5G先锋计划”的5G过渡期计划，为现在想要更换手机却顾虑5G网络即将到来的用户提供换机服务。

而在售价与战略布局发面，三星也对其5G手机做出了相关调整。今年10月，三星发布了中端5G手机Galaxy A90 5G，售价4499元，有网友称之为“华为价”，而华为手机正是布局4000元到5000元之间的价格。

孙燕飚称：“运营商目前未给5G手机任何补贴，所以早前三星的以旧换新模式成为5G手机唯一的推广方案，被华为、vivo等手机厂商广泛应用，而且三星手机是唯一一个销量突破100万的手机品牌，销量优势体现了其5G技术的成熟度比较高。”

然而，三星智能手机在国内智能手机市场中仍处于其他手机行列。孙燕飚表示，vivo和爱酷早在九月份之前就推出了价格适中的5G手机，这无论是线上还是线下，都成为5G手机新的卖点。

此外，三星电子的运营利润已出现持续下跌迹象。根据三星电子发布的2019年第二季度财报，其第二季度运营利润为6.6万亿韩元(约合55.9亿美元)，同比下滑55.6%。

近日，三星电子发布的第三季度财报显示，报告期内，三星营收为62万亿韩元(约合518亿美元)，同比下滑5.3%；营业利润7.8万亿韩元(约合67亿美元)，同比下滑55.7%，主要因为芯片价格持续下跌。

孙燕飚表示：“5G技术是可以提升三星在中国区的业绩的，只不过是提升幅度多大的问题，这就需要三星有一个强有力的产品组合，三星手机还需要针对中国的产品迭代方面还需要做一些功课。”

独立电信分析师付亮对此表示认同，付亮表示：“三星是全球做的比较好的5G手机厂商，但三星手机中国区一直跟不上中国厂商的节奏，包括宣传、渠道策略等，而竞争对手都在积极调整策略。”