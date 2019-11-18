俄联储CTO：Apple Card只是“具有创新功能的信用卡”

北京时间18日消息，今年早些时候，苹果公司首次推出Apple Card时，引起了广泛关注，尤其是因为它显示出美国科技巨头希望在金融服务领域掀起波澜。

但据俄罗斯一家银行的高管称，除了表面上的东西之外，Apple Card几乎没有其他功能：一张信用卡和一个支持它的数字钱包。

俄罗斯联邦储备银行（Sberbank）首席技术官戴维·拉法洛夫斯基（David Rafalovsky）在East Tech West活动上表示：“这是另一张具有一些创新功能的信用卡。它在市场上很受欢迎，我很高兴它是这样发生的。但这是另一张信用卡而已。”

因为快速申请程序和某些商品和服务3%的现金返还，Apple进军银行业受到了极大的欢迎。但这些卡实际上是由高盛（Goldman Sachs）发行的，因为苹果没有自己的银行牌照。

苹果并不是唯一一家尝试挑战零售银行业务的公司。谷歌最近表示，计划提供支票账户，并与花旗和一家美国信用合作社展开合作。

另一方面，老牌银行一直在与规模较小的金融科技竞争对手进行合作和投资，以应对来自大型科技公司的威胁。

拉法洛夫斯基表示，他向所有人发起挑战，要他们“给我举一个在消费银行领域具有突破性的伟大创新的例子”，这是对苹果公司和一些金融科技新贵的猛烈抨击。

俄联储的技术主管用意大利菜来证明自己的观点。

他表示，好餐馆和坏餐馆都使用相同的配料和配方来制作食物，银行和金融科技公司“都或多或少地投资于相同的配料”。

“如果每个人都在使用相同的食材，你如何创新？”拉法洛夫斯基补充道，“是什么让你的最终产品比你的竞争对手更好？”

他表示，金融机构应该关注的是“金融和非金融服务的交集”，把客户放在产品开发的中心。