中国卫通已向保险商提交中星18号卫星损失证明，保额或达17.8亿元

IT之家11月18日消息 中国卫通11月18日晚间公告，中星18号卫星工作异常后，公司成立了应急工作组，积极组织开展卫星抢救工作，中国航天科技集团有限公司成立了故障调查委员会和审查委员会，就故障性质及故障原因开展调查工作。目前，公司已收到卫星制造商出具的故障调查情况报告，判定中星18号卫星系由于整星掉电导致遥测异常。经过多方全力抢救，截至公告日，未能与中星18号卫星建立有效连接，后续与卫星建立连接的可能性很低，即使重新建立连接，卫星也不具备正常通信服务能力。

公司已向保险商提交损失证明，公司认为中星18号卫星符合发射保险保单条款下的全部损失情况，正在积极推进后续理赔工作。根据保险合同条款，公司认为，通过发射保险理赔后，如果获得全额赔付，公司不会产生投资净损失，也不会对公司2019年度经营业绩产生重大不利影响。

获得保险赔付款后，公司将对保险赔付款进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司及银行签订三方监管协议，确保保险赔付款用于后续卫星资源建设项目。

有消息显示，中星18号卫星保额为2.5亿美元（约17.85亿元人民币），并且已在国际市场上进行了再保险。

中星18号卫星是中国卫通集团有限公司所属的一颗用于广播电视及宽带接入业务的地球静止轨道通信卫星，该卫星首次采用“东方红四号增强型”平台，平台由中国空间技术研究院负责研制，载荷由法国泰利斯公司研制，支持14个ka频段波束、30个ku频段和2个ka BSS转发器。转发器可以提供总计10Gb的通信容量，单个波束最大的下行带宽可达到500兆（终端下载速度达100兆），而卫星定点于东经115.5度的赤道上空，设计寿命15年。

作为首颗使用“东方红四号增强型”（DFH-4E）平台的中星18号卫星在8月19日由长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射升空。不过发射不久就即出现工作异常情况，卫星的太阳能电池板未能展开，卫星与火箭分离后变轨后没有进入地球静止轨道（距地面高度35786千米的圆形轨道）。