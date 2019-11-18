WPS 上市当天股价上涨近 200%，办公软件的新春天到了？

国内办公软件的春天什么时候到来？

在30多年前引领国内第一波软件浪潮的「金山办公」，再次成为这个问题的回答者。

11月18日上午9点半，金山办公正式在上交所科创板挂牌上市，开盘价140元，较发行价45.86元大涨超过200%，截至收盘，金山办公收报126.35元，涨幅终至175.51%，市值582.47亿元。

招股书数据显示，此次登陆科创板，金山办公募资净额44.59亿元，主要投向WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智能基础研发中心建设、办公产品互联网云服务、办公软件国际化四个方向。

其中，其中人工智能和云服务的投入集中体现在金山办公的新业务——办公服务订阅，它是WPS当前主营业务的核心增量和新增长曲线，也是推动金山走向「复兴」的关键因素。

办公服务订阅包括个人订阅业务和机构订阅业务。个人订阅业包括WPS会员、WPS超级会员、稻壳儿会员3类，提供个人云文档、稻壳云模板、文档转换等增值服务；机构订阅业务为相对标准化的WPS+云办公服务套餐，为企业用户提供线技术支持、现场技术支持、软件升级等。

（图源：中泰证券研究所）

招股书显示，2014-2018年，金山办公WPS个人订阅服务收入由300万元增至3.70亿元。截至2018年底，付费用户月活数达481.17万。与之对比的则是当前WPS月活用户为3亿，付费用户数量占比不足2%，增长空间巨大。

金山办公这种基于「办公互联网增值服务」的新订阅制商业模式，突破了过去微软时代「本地办公+操作系统」霸主地位，也打破了过去面向C端广告推广的单一盈利模式，推动办公软件行业进入一个新的竞争转折点。

「AI+云」撑起三驾马车

据招股书披露，金山办公的主要产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸。2019年3月，公司主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.28亿，其中，WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.32亿；WPS Office移动版月度活跃用户数超过1.87亿；公司其他产品(如金山词霸等)月度活跃用户数接近0.10亿。

从营收方面来看，金山办公共有三驾马车。除订阅服务外，办公软件产品使用授权、互联网广告推广服务也是组成部分。其中，办公软件授权为针对政企的授权收费，互联网推广则主要为免费版WPS应用中的广告业务。

（图|招股书）

从盈利能力来说，虽然订阅服务被寄予厚望，但仍未占据绝对优势。招股书数据显示，使用授权、互联网广告推广服务、办公服务订阅三类业务收入分别为3.56亿元、3.81亿元、3.93亿元，占总营收的比例分别为31.49%、33.75%、34.76%，相差不大。

（图源：中泰证券研究所）

具体来看，面向普通用户的产品中，除了已有的免费终端外，金山办公也在加强在线协作文档的投入。

早在2016年，WPS就推出了支持线上协作的WPS+，并在2018年还联合钉钉推出智能文档。在微信小程序端，WPS还推出了智能协作文档——金山文档。这些C端产品的投入带动的用户增长，为WPS的订阅服务提供了稳定的客户群和变现来源。

办公软件产品使用授权方面，中国国内政企一直是金山办公稳定的客户服务对象。

据金山办公官方介绍，在组织级市场，金山办公为包括党政机关、金融、能源、航空、医疗、教育等众多行业提供定制化的办公产品和服务，业务覆盖中国30多个省市自治区政府、400多个市县级政府；金山办公同时服务世界500强中57.5%的中国企业，服务85.41%的央企以及91.7%的全国性股份制商业银行。

（WPS线上文档入口| WPS）

另外，伴随着「在线文档」业务的发展，WPS也看到了云业务的价值，并从中找准了自己轻量服务的SaaS定位。在今天的上市会后采访中，葛珂表示，金山办公并没有和金山云绑定，同时和阿里云与腾讯保持着合作关系。

在今天的上市会后，葛珂在接受极客公园的采访时强调，未来公司将控制好免费版本的广告弹出率。针对重度用户、高频用户和协作用户，WPS则希望成为用户更高效的工具，「（面对普通用户）变成租用的模式，面对企业是订阅的模式」，并希望WPS成为企业技术服务的重要支撑。

不难看出，相比成熟稳定的老业务，在办公服务订阅领域加大投入仍然是主旋律。在葛珂眼中，「AI+云」正在重新定义这家成形时间超过30年的文档类产品。

过去两年，WPS进入了员工总量增长最迅猛的阶段。公司员工数量由八百多一下涨到两千多。除了北京、珠海一南一北两个总部外，公司又在合肥、武汉开设了新的分部。这些新增的员工都是为了人工智能和云技术与业务更新而招募的。值得一提的是，在2018年「AI Challenger全球AI挑战赛」中，首次参赛的金山AI Lab团队在机器翻译主赛道包揽冠亚军。

从业务层面来看，「AI+云」给WPS带来的不只是产品形态上的改变，还让原来工具属性的产品变身为服务性的平台，给原来的三驾马车赋予了新能量。

比如在政企领域，技术的更新让WPS看到了产品的更多可能性。2018年，WPS正式对外推出WPS Office 2019企业版。产品中集成了无痕水印，企业内协作等专属功能。同时，WPS还在探索利用人工智能提供「智能写作」辅助功能。

三代产品人的31年

成立31年，WPS是国内第一批自主创新的软件公司，更是国内少有的长青软件公司。在上市前一天个人微信公众号中，雷军感慨称，WPS是「一个坚持梦想并最终取得胜利的励志故事。」

「出道即巅峰」用来形容过去的WPS再贴切不过。在那个改革开放刚刚才起步的年代，WPS创始人求伯君扮演的是一个孤胆英雄的角色。1988年到1989年的一年半时间里，他把自己关在酒店里，只用了一套汇编语言，用10万行代码写出了WPS1.0的版本。

（雷军和求伯君图|雷军公号）

1989年到1994年是WPS的绝对巅峰期，它的新品发布会曾一度在北京人民大会堂举行。在那时，WPS就是文档程序的代名词。整个国内市场都是它的天下。WPS的内容，不但被编入各种培训教材、自学读本，还进入高等学府，被编入高校教材。

但当微软带着Windows系统和Office进入中国，WPS也同其他国产软件一样，进入了漫长的冬季。当时，国外的软件产业普遍比国内成熟，不同于WPS只有文档处理功能，Office套件里还有Excel，Powerpoint等功能，伴随着Windows系统的发展，以及微软对中国市场中盗版的「纵容」，WPS遭到了双重打压。

面对微软和盗版的威胁，包括求伯君、雷军和葛珂三代负责人一直选择坚持在办公领域深耕。甚至早年间，金山开发的西山居和金山毒霸等业务产品都是为支撑办公产品的生存而研发。

一直坚持做办公软件背后的原因并不复杂，从求伯君到雷军再到葛珂，心里都有一个民族软件情怀梦。在今天的上市致辞中，雷军称，「三十年来，WPS坚持做了三件事情：坚持程序员文化；始终高举民族软件大旗；做好利益分配聚人才」。

但能保持长青，除了坚持，还有对本来业务的发展还有洞察机遇的能力。

（求伯君、雷军、葛珂|金山办公）

1995年以后，在微软Office和盗版软件的夹击下，WPS曾经一度境遇每况愈下。但在2003年，雷军看到了互联网浪潮的到来，主动选择兼容微软Office系统，带领团队走出了一条免费软件+广告的互联网道路，通过向政企提供产品服务，给团队找到了一条新的商业模式。此后，金山办公在政企市场一路发展顺利。

到2011年，创办小米All in移动互联网的雷军重回金山，推动金山进行移动化转型。

当时移动互联网方兴未艾，葛珂形容自己带领的金山办公是被一脚踢进了移动互联网浪潮中，并且「前路无人」。葛珂回忆当时WPS愿意在移动设备上做尝试，更多的其实是对雷军的信任。

有趣的是，现在雷军那句「站在风口上，猪都能飞起来」其实就是说给金山听的。当时他的原话是：「金山就像是在盐碱地里种草。为什么不在台风口放风筝呢？站在台风口，猪都能飞上天。」

（WPS Mac版|WPS）

很快，面向移动化转型的尝试被证明是正确的。经过一年多的发展，WPS就在安卓和苹果生态上都取得了成功，帮助WPS迅速重回C端主流市场，并积累了大量技术专利。这为其和微软的竞争中，赢得了多达两年的时间窗口。

到2013年，WPS移动版目前已经跃居Google Play全球同类软件排名首位，用户超过3000万，2012年第三季度末，移动版连续四个季度的复合增长率超过176%，日新增用户达19.5万，约占全球Android每日新增设备的14.8%。从数据上看，同为免费产品，2018年微软Office移动版的全球月活用户仅为1亿，而金山WPS移动端月活有1.8亿。

移动化转型的成功还体现在商业表现上。据葛珂介绍，「从移动互联网2011年、2012年开始，我们的收入快速增长，用户的黏度快速增长，登录率快速增长，DAU快速增长。」

另外，得益于率先向移动化转型，利用免费和功能强大的软件功能，让WPS顺利将传统的本地化用户转移到了线上。另外，随着文档在线化用户习惯的形成，本地办公软件的作用范围逐渐缩小。这也为此后WPS的订阅增值服务探索，开辟办公软件新战场奠定了基础。

现在，伴随办公线上化、协作进程的加强，办公软件已经成为企业B端企业服务市场价值递进的入口。谷歌、腾讯、今日头条在内的互联网巨头都在做文档类产品目的正在于此。而在办公领域耕耘了31年的金山办公通过先发优势，则正在以极低成本回到办公软件行业的主赛道，迎战新老对手。