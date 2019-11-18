因Fitbit将被谷歌收购，大量用户放弃使用Fitbit设备

北京时间11月18日晚间消息，据外媒报道，许多可穿戴设备制造商Fitbit的用户在得知Fitbit成为谷歌最新的收购对象后，他们开始放弃使用Fitbit的健康监测设备。

11月1日，谷歌表示将以21亿美元收购Fitbit，希望借此推动其硬件业务在健康领域站稳脚跟。谷歌已在交易公告中明确表示，不会出售Fitbit用户的个人或健康数据。尽管有这样的保证，一些Fitbit用户表示，他们并不信任谷歌，并正在完全放弃Fitbit产品。

卡彭特告诉CNBC他并不相信谷歌的客户隐私保证，“我不仅担心谷歌现在能用这些数据做些什么，而且担心一旦谷歌的人工智能在10年或20年内取得进步后他们能用这些数据做些什么”，“医疗保险公司很想掌握这些数据，他们的目的并不是做广告，那么他们到底想要做什么呢？他们不可能花了钱而不对这些数据以某种方式加以利用”。

人们放弃使用Fitbit设备的趋势从一个侧面反映了谷歌正面临公众和监管机构对其隐私保护的质疑这一问题。谷歌已在欧盟支付了数据隐私罚款，并在最近大步进入监管严格的医疗健康行业，这使得公众重新思考这些看似无害的可穿戴健康设备。隐私组织本周开始敦促监管机构阻止收购Fitbit，而谷歌原本希望在2020年初完成收购。

一些关键用户表示，他们现在正在考虑Fitbit的主要竞争对手苹果手表（Apple Watch），而其他人则期待使用一些低技术含量的健康监测跟踪设备。

一些用户在知道谷歌与健康巨头阿森松斯合作的消息后，称他们很高兴自己做出了放弃Fitbit设备的决定，他们指出：“谷歌可以知道我服用了哪些药物，有什么样的医疗诊断信息”，“这让我觉得很不舒服”。

谷歌没有回应置评请求。