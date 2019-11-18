15英寸和16英寸苹果MacBook Pro详细对比

新的16英寸MacBook Pro国行终于发售了，它具有更窄的屏幕边框，剪刀式键盘，改进的声音系统以及更好的总体规格。但这是否足以吸引拥有15英寸的MacBook Pro用户升级？或者，如果您正在考虑购买新的MacBook，是否值得选择购买这款新的机型呢？

为了解答这个问题，我们将对2019年15英寸和16英寸MacBook Pro进行比较，希望对大家有所帮助。

设计

在设计方面，这两款笔记本电脑其实极为相似。他们内置了优质的成品铝质材料，有玻璃覆盖的屏幕，中央键盘和侧面扬声器，以及巨大的Force Touch触控板。用户可以在银色和深空灰色之间进行选择。

16英寸MacBook Pro比上一代产品更大，更厚，更重。对于通常更关注性能的专业用户来说，这应该不是什么问题。我们来看看MacBook的尺寸和重量规格。

▲尺寸与重量对比

显示

在打开新的MacBook Pro时，显示屏无疑是最吸引人的部分。它具有16英寸的屏幕，分辨率为3072×1920，这意味着它有密度更高的面板，每英寸226像素。上一代MacBook Pro具有15.4英寸显示屏，分辨率为2880×1800，每英寸220像素。

新型号的显示屏边框较窄，这使它看起来更具有现代感。

两者显示屏的其他参数相同，均可以达到高达500尼特的亮度强度和宽色域（P3），都拥有True Tone技术，该技术可以调整显示器的颜色和强度以匹配环境光，从而使图像看起来更加自然。

它们之间的一个细微区别是，16英寸MacBook Pro屏幕支持在系统偏好设置中配置新的刷新率，包括47.95Hz，48.00Hz，50.00Hz，59.94Hz和60.00Hz。

两种型号之间的屏幕变化并不重要，但是摄影师，设计师和视频编辑者等一些用户应该可以充分利用16英寸MacBook Pro的更大尺寸和更高分辨率。

▲屏幕对比

键盘

在MacBooks的蝶式键盘这么多年遭到诟病和普遍返修后，16英寸MacBook Pro的键盘终于进行重新设计，苹果决定将其恢复为可靠的剪刀式结构。

受到iMac无线键盘的启发，16英寸MacBook Pro同样基于妙控键盘设计，具有苹果公司设计的橡胶弹片，按键行程为1mm，手感稳定。它提供更舒适的打字体验，同时还避免了因灰尘堆积而卡键的问题。

触控栏和触控ID仍然存在，而苹果决定在用户数次请求后重新设计独立的实体Esc键。新键盘还回归了2015版MacBook Pro的倒T形箭头键布置，可以在某些应用中更好地导航。

相比较之下，15英寸MacBook Pro采用的是第三代蝶式键盘，虽然苹果也对其进行过一系列改良，但仍然存在一些问题。需要提醒各位的是，所有带有蝶式键盘的MacBook都被纳入苹果免费维修范围。

从键盘手感和耐用性来讲，16英寸MacBook Pro更值得考虑。

▲键盘对比

性能

对于专业用户而言，性能无疑是最重要的方面。这两款笔记本电脑在基本型号上的表现非常出色，而16英寸MacBook Pro的速度更快。

15英寸型号和16英寸都有2.6GHz（Turbo Boost最高可达4.5GHz）6核第9代Intel Core i7处理器可选择。两者都带有16GB的DDR4 RAM，但是16英寸型号RAM主频为2666MHz，高于15英寸的2400MHz。

15英寸基本型号内置SSD仅提供256GB的存储空间，而16英寸则拥有512GB的存储空间。

显卡方面，15英寸型号使用4GB GDDR5 AMD Radeon Pro 555X GPU，而16英寸型号则使用4GB GDDR6 AMD Radeon Pro 5300M，后者在图形显示上比前者高一个档次。

在自选高配机型中，16英寸MacBook Pro的提升空间更大，提供了更多的自定义选项。用户可以升级到高达64GB的RAM，8TB的SSD存储，2.4GHz（Turbo Boost高达5.0GHz）8核Intel Core i9处理器和8GB GDDR6 AMD Radeon Pro 5500M GPU。

由于15英寸MacBook Pro不再由苹果正式出售，它可官方选购的最大配置是2.3GHz（Turbo Boost最高可达4.8GHz）8核第9代Intel Core i9处理器，带有4GB GDDR5，512GB SSD存储和16GB DDR4 RAM的Radeon Pro 560X GPU。

如果是习惯按基本型号选的用户，16英寸MacBook Pro在处理器和显卡方面整体有所提升，但想要更突出的性能，还是得靠那些强大且昂贵的选件。

▲内部性能对比

I / O和连接

15英寸MacBook Pro和16英寸MacBook Pro在这方面没有任何变化。两者都有四个Thunderbolt 3/USB-C端口（可用于高达40Gb/s的快速连接）和一个耳机插孔。两种型号均是802.11ac Wi-Fi和蓝牙5.0连接。

更多规格

新款16英寸MacBook Pro仍然具有720P分辨率的FaceTime HD前摄像头，和15英寸型号一致。不过其音响系统更强，高保真六扬声器提供了杜比全景声（Dolby Atmos）支持，拥有号称工作室质量的三麦克风阵列，具有高信噪比和定向波束形成。

续航方面，16英寸MacBook Pro无线网络下可持续使用11个小时，而15英寸MacBook Pro则为10个小时。

总结

全新的16英寸MacBook Pro当然是令人兴奋的升级。较大的显示屏以及最终重设的键盘应受到专业用户的赞赏。但是，如果您已经拥有最新的15英寸MacBook Pro型号，则没有必要非换不可。

16英寸MacBook Pro对于以前的15英寸标配版而言，性能提升没那么明显。在大部分零售渠道中，你仍然可以以较低的价格入手15英寸MacBook Pro，因此对于那些不关心16英寸型号新功能的人来说，这将是购买旧机型的好机会。

如果您希望MacBook Pro具有升级的RAM，更好的显卡和更大的存储选项，那么16英寸机型作为一个平台或者载体，它确实是更好的选择。