iFixit把16英寸苹果MacBook Pro全拆了：可修复性仅打1分

IT之家11月19日消息 著名拆解机构iFixit早前对16英寸MacBook Pro所采用的剪刀式键盘Magic Keyboard进行了初步拆解，现在他们已对16英寸MacBook Pro进行了完全拆解，其所采用的新式散热系统，六扬声器系统等部件也正式来到了大家的面前。

取下盖子后可以看到与苹果在MacBook Pro推出时所展示的相同的散热系统设计：两侧的大风扇向后方推动整个硬件。实际上，主板的形状可以围绕风扇，将风扇固定在适当的位置，也可以将其固定在散热器系统中。苹果过去曾将热量从GPU和处理器转移出去，但散热片比以前的型号要大35%，并固定在通向每个风扇的弯曲部分上。铜屏蔽层和铝制散热垫也用于覆盖用于GPU内存的GDDR6芯片。

值得注意的是苹果16英寸MacBook Pro的通风孔相比于之前的机型要稍大一些，当与具有更大叶片的新风扇组合使用时可以使设备中的空气流动增加28%，好处是散热效果确实获得了改善不过坏处是能耗要更高一些。

苹果16英寸MacBook Pro主板上的处理器和GPU分别由Intel和AMD提供，该型号的内存来自美光，而三星提供了GDDR6芯片。东芝提供了主要的闪存，英特尔还提供了Thunderbolt 3端口和平台控制器，德州仪器（TI）提供了电源控制器。

苹果16英寸MacBook Pro的剪刀式键盘被铆接到外壳上而没有以螺丝固定的方式，这使得维修极为困难。iFixit认为这是一个设计退步，因为尽管开关的弹性更大，但键盘的可维修性相较于蝶形键盘大大降低了。

苹果16英寸MacBook Pro的新扬声器采用了新的设计，据苹果透露改设计可以改善音质。三麦克风阵列的布局与2018年MacBook Air中使用的阵列相似，但麦克风本身看起来“更坚固”。

苹果16英寸MacBook Pro电池规格是99.8Wh，11.36V，8,790mAh。这也是苹果MacBook系列中电池容量最大的，比刚刚被替代的苹果15英寸MacBook Pro增加了16.2Wh，同时电池单元的厚度增加了0.8mm。

iFixit团队对16英寸MacBook Pro的“可维修性”评分仅为1分（满分10分）。虽然可以卸下触控板并且次要组件是模块化的，但处理器、板载闪存，键盘，电池，扬声器和Touch Bar上的胶水和铆钉使每个部件都难以维修，而Touch ID传感器作为电源开关的使用“非常复杂。”