美国电子烟巨头Juul被加州起诉：因向青少年推销产品

11月19日讯 美国加州对Juul Labs Inc.提起诉讼，称其电子烟广告诱导青少年。此前，随着与电子烟有关的死亡和疾病在美国各地不断增多，学校、家长和其他人对这家市场领军企业提起了一系列诉讼。

“Juul采用了烟草业臭名昭著的做法，使用不考虑公众健康的广告，寻找易受影响的目标，”加州司法部长Xavier Becerra周一在洛杉矶的新闻发布会上宣布了这一诉讼，“今天，我们采取法律行动，反对Juul和电子烟行业利用欺骗手段引诱我们的孩子进入他们的电子烟网络。”

Becerra指控Juul在广告中未针对年轻人列入必要的警告，故意在未核实年龄的情况下向消费者提供烟草产品，保留试图购买但未能成功的未成年人的个人电子邮件，并继续向他们推销Juul。

该诉讼希望让Juul支付毒瘾治疗和预防的费用。根据起诉书，Becerra还希望法院命令Juul停止做出虚假和误导性陈述，并停止参与不公平竞争，并要求在每次违反加州的虚假广告和不公平竞争法时，对该公司处以最高可达2500美元的罚款。

Juul发言人Austin Finan在一份声明中称，该公司尚未评估这起诉讼，但致力于“重新定位蒸汽类香烟”，并“赢得社会的信任”，与有关部门合作，“打击未成年人使用可燃香烟，并使成年吸烟者不再吸可燃香烟”。声明称，“我们的客户群是全球10亿成年吸烟者，我们不打算吸引未成年吸烟者。”

美国各地的学区已经提起了联邦诉讼，声称电子烟给青少年带来了经济负担，州法院也受理了40多起诉讼。此外，该公司还面临美国食品和药物管理局（FDA）、联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）、国会以及司法部的调查。

Juul主导着美国电子烟市场。生产和销售万宝路香烟的奥驰亚集团（Altria Group Inc.）去年向该公司投资了约130亿美元，换取了35%的股份。在加州的这起诉讼中，奥驰亚没有被列为被告。

截至11月13日，美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention）报告称，已有42名患者因使用电子烟或电子烟产品而死亡，另有2172例肺部损伤病例报告。