B站哔哩哔哩公布2019年Q3财报：营收18.6亿元同比增长72%，月均活跃用户1.28亿

IT之家11月19日消息 美国东部时间11月18日，哔哩哔哩（NASDAQ: BILI）公布了截至2019年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。本季度内，哔哩哔哩（以下简称“B站”）总营收达18.6亿元人民币，同比增长72%，超出市场预期。

根据财报报告，本季度B站月均活跃用户达到1.28亿，同比增长38%；移动端月均活跃用户破亿，同比增长43%达1.14亿。在此期间，单个月活用户所带来的收入同比增长25%。B站逐渐完善的商业化体系进一步推动了营收的快速增长。本季度，B站月均付费用户数同比高速增长124%，达到795万。

2019年第三季度，B站继续迎来强劲的用户增长。本季度B站月活用户达1.28亿，移动端月活用户达1.14亿，分别同比增长38%和43%。在此基础之上，日活用户创新高至3760万，同比增长40%。

B站董事长兼首席执行官陈睿表示：“我们不断扩充的高品质内容和积极的用户增长策略引领着三季度业务的强劲增长。很高兴看到，本季度月活用户环比增长1750万至1.28亿，创B站有史以来季度净增新高。与此同时，用户活跃度也进一步提升，日活用户同比增长40%至3760万。而随着收入的不断上涨和运营效率的持续改善，本季度毛利率连续攀升至18.9%。展望未来，我们有信心依托日益丰富的优质内容，健康活跃的社区生态以及不断增强的商业化能力，在多元业务上取得长足进步，为用户创造长期价值。”

报告称，2019第三季度，B站用户日均使用时长达83分钟；日均视频播放量达7.25亿次，月均互动数达25亿次，分别同比提升60%和122%。与此同时，社区核心群体——通过100道社区考试答题的正式会员数量同比增长46%达到6200万，并保持了超过80%的第十二个月留存率。本季度，B站月均活跃UP主及其投稿量分别同比增长93%和83%，达到110万及310万。

2019年第三季度B站总营收为18.6亿元。在游戏业务收入稳步增长的同时，非游戏业务收入同比高速增长176%达9.3亿元，占总营收比重50%，单个月活用户带来的非游戏收入同比增长高达100%，营收结构更趋平衡。

本季度内，B站游戏业务收入同比增长25%至9.3亿元。独家代理游戏《命运-冠位指定》（Fate/Grand Order），在今年9月连续三次登顶App Store畅销榜。二季度上线的联运游戏《明日方舟》所贡献的收入也在持续攀升。而包括《双生视界》、《大王不高兴》在内的多款游戏已获得版号，也即将发行。与此同时，B站也在不断推进游戏的港澳台及海外发行业务，将包括《重装战姬》、《双生视界》在内的多款游戏推行至港澳台地区、日本、韩国等市场。

三季度B站直播和增值服务业务收入达4.5亿元，同比增长167%。在付费会员业务方面，截至9月底，大会员数量同比增长129%达610万。除了不断丰富的社区高质量内容，与QQ音乐等平台达成的联合会员活动，也进一步充实了B站大会员的生态体系。

在广告业务方面，B站品牌推动三季度广告收入增长80%至2.5亿元。今年“双11”期间，B站与阿里巴巴旗下的天猫及淘宝平台展开了多项业务合作。除了广告层面，B站结合社区生态及UP主创作的影响力，通过内容种草、带货等整合营销手段，打通双方的内容及商业生态。

财报显示，B站第三季度电商及其他业务收入达2.3亿，同比增长703%。值得注意的是，截至10月底，本年度电商业务的GMV突破10亿元。

截至2019年9月30日，公司持有现金、现金等价物、定期存款和短期投资总额为84亿元人民币，充裕的现金流保证了B站在内容及技术研发层面的长期投入。不考虑员工股权激励成本及收并购形成的无形资产相关的摊销成本，B站第三季度调整后的非美国会计通用准则（Non-GAAP）的净亏损为3.4亿元人民币。

财报中，B站对2019年第四季度收入进行了展望，预计将达到19.3亿元至19.8亿元人民币。