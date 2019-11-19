微软：Windows 10将支持DNS over HTTPS协议

微软宣布将在未来的Windows 10版本中增加对DoH（DNS over HTTPS）协议的支持，同时还将保留对DoT（DNS over TLS）的支持。

DoH旨在允许通过加密的HTTPS连接进行DNS解析，而DoT通过传输层安全性协议（TLS）而不是使用纯文本DNS查找来加密和封装DNS查询。

相比传统DNS，与云端服务供应商合作通过 HTTPS发出DNS请求，在无缓存的DNS查询上性能影响很小，大多数的查询只慢了约6毫秒，但从权衡安全性和保护隐私数据的角度出发，Mozilla认为这是可以被接受的成本。而且在某些情况下，甚至能比传统DNS还快几百毫秒。

通过将DoH添加到Windows 10核心网络（Windows Core Networking）中，微软希望通过加密客户进行的所有DNS查询并删除通常在不安全的网络流量中出现的纯文本域名，来提高其客户在互联网上的安全性和隐私性。

微软表示：“很多人都认为DNS加密需要DNS集中化，但只有在加密DNS采用不普遍的情况下这才是正确的。要保持DNS的分散性，对于客户端操作系统（例如Windows）和互联网服务提供商一样，广泛采用加密的DNS至关重要。”

同时微软介绍了用于确定Windows 10中内置的DNS加密协议及其配置方式的原则：