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微软：Windows 10将支持DNS over HTTPS协议

2019-11-19 7:53:16来源：开源中国作者：oschina责编：懒猫评论：

微软宣布将在未来的Windows 10版本中增加对DoH（DNS over HTTPS）协议的支持，同时还将保留对DoT（DNS over TLS）的支持。

DoH旨在允许通过加密的HTTPS连接进行DNS解析，而DoT通过传输层安全性协议（TLS）而不是使用纯文本DNS查找来加密和封装DNS查询。

相比传统DNS，与云端服务供应商合作通过 HTTPS发出DNS请求，在无缓存的DNS查询上性能影响很小，大多数的查询只慢了约6毫秒，但从权衡安全性和保护隐私数据的角度出发，Mozilla认为这是可以被接受的成本。而且在某些情况下，甚至能比传统DNS还快几百毫秒。

通过将DoH添加到Windows 10核心网络（Windows Core Networking）中，微软希望通过加密客户进行的所有DNS查询并删除通常在不安全的网络流量中出现的纯文本域名，来提高其客户在互联网上的安全性和隐私性。

微软表示：“很多人都认为DNS加密需要DNS集中化，但只有在加密DNS采用不普遍的情况下这才是正确的。要保持DNS的分散性，对于客户端操作系统（例如Windows）和互联网服务提供商一样，广泛采用加密的DNS至关重要。”

同时微软介绍了用于确定Windows 10中内置的DNS加密协议及其配置方式的原则：

  • 默认情况下，Windows DNS必须具有尽可能高的私有性和功能性，而无需用户或管理员配置，因为Windows DNS流量代表用户浏览历史记录的快照。对于Windows用户来说，这意味着Windows可以使他们的体验尽可能地私密化；对于微软方面，这意味着其将设法在不更改用户和系统管理员设置的已配置DNS解析器的情况下加密Windows DNS流量。

  • 注重隐私的Windows用户和管理员即使不知道DNS是什么也需要引导他们进行DNS设置。许多用户有兴趣控制自己的隐私，并寻找以隐私为中心的设置，例如应用程序对摄像头和位置的权限，但可能没注意到或不知道DNS设置，或者可能并不理解其重要性。

  • Windows用户和管理员需要能够通过尽可能少的简单操作来改进其DNS配置。必须确保不需要Windows用户需要专业知识或工作，就可以从加密的DNS中受益。企业策略和UI操作都应该只需要执行一次，而不需要维护。

  • 在配置后Windows用户和管理员需要明确允许来自加密DNS的回退。将Windows配置为使用加密的DNS后，如果Windows用户或管理员未收到其它说明，则应假定禁止回退到未加密的DNS。

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关键词：微软Windows 10

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