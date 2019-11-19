甲骨文谷歌安卓官司大战：美最高法院同意复审 Java API 版权诉讼案

今年4月我们曾报道过美国最高法院向特朗普政府寻求帮助，以确定是否要继续审理谷歌对联邦巡回上诉法院认定Android侵权的上诉。
目前的最新进展是，美国最高法院已同意复审这件过去十年最重要的的软件版权纠纷案(copyright dispute)。
不过美国最高法院尚未宣布何时对该起案件进行审理，极大可能是在明年进行。我们会持续关注。
Google使用Java开发了Android操作系统，甲骨文在收购Sun之后获得了Java的所有权，它在2010年指控Google侵犯了Java API的版权。API是一种标准函数调用，允许第三方构建与已有平台如Java兼容的软件。
在联邦巡回上诉法院认定Android侵权之前，版权法被广泛认为不适用于控制API的使用。但上诉法庭的裁决动摇了这一广泛接受的假设，因此最高法院的复审——主要是对「API是否受版权保护」的裁决将对软件行业产生深远影响。
事件回顾
2010年，甲骨文以74亿美元收购了Sun（Sun于1995年开发了Java），然后在不到8个月的时间里便起诉谷歌侵犯了关于Java语言的版权，索赔88亿美元。
甲骨文认为谷歌用于 Android系统的37个package中的Java API是对Oracle JDK的侵权。37个package如下：
java.awt.font java.beans java.io java.lang java.lang.annotation java.lang.ref java.lang.reflect java.net java.nio java.nio.channels java.nio.channels.spi java.nio.charset java.nio.charset.spi java.security java.security.acl java.security.cert java.security.interfaces java.security.spec java.sql java.text java.util java.util.jar java.util.logging java.util.prefs java.util.regex java.util.zip javax.crypto javax.crypto.interfaces javax.crypto.spec javax.net javax.net.ssl javax.security.auth javax.security.auth.callback javax.security.auth.login javax.security.auth.x500 javax.security.cert javax.sql
在这37个package里，谷歌在类和方法的命名，以及功能设计上，完全和Oracle JDK一样。为此，甲骨文作为Java的版权所有者，认为谷歌的做法属于侵权。
回顾一下甲骨文和谷歌的这场Java版权案拉锯战：
2010年，甲骨文起诉谷歌，称谷歌Android操作系统未经授权使用了Java API
2012年，谷歌成功让法庭认可了API不在著作权保护范畴内的观点，地方法院裁定API不受法律保护，并驳回案件
2012年，甲骨文不满裁决，并上诉至美国联盟上诉法院
2014年，上诉法院三名法官意见一致地将地方法院对该案件的判决驳回，并宣布API受著作权保护
2014年，谷歌不服判决便发起上诉，并上诉到了联邦最高法院
2015年，联邦最高法院驳回谷歌的上诉，并将本案发回地方法院重审
2016年3月，甲骨文将索赔金额提至93亿美元
2016年4月，谷歌CEO与甲骨文CEO和解会议失败
2016年5月，旧金山地区法庭进行二次审理，认同谷歌对Java API的使用受“fair use”原则保护
2016年10月，甲骨文在联邦巡回上诉法院提起上诉
2017年，联邦巡回上诉法院审理了甲骨文的上诉
2018年3月，联邦巡回上诉法院认定Android侵权，判决甲骨文胜诉
随后谷歌再次发起上诉，但2018年8月被驳回
2019年1月，谷歌要求美国最高法院对它与甲骨文之间的Java API版权诉讼案做出最终裁决