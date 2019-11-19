甲骨文谷歌安卓官司大战：美最高法院同意复审 Java API 版权诉讼案

今年4月我们曾报道过美国最高法院向特朗普政府寻求帮助，以确定是否要继续审理谷歌对联邦巡回上诉法院认定Android侵权的上诉。

目前的最新进展是，美国最高法院已同意复审这件过去十年最重要的的软件版权纠纷案(copyright dispute)。

不过美国最高法院尚未宣布何时对该起案件进行审理，极大可能是在明年进行。我们会持续关注。

Google使用Java开发了Android操作系统，甲骨文在收购Sun之后获得了Java的所有权，它在2010年指控Google侵犯了Java API的版权。API是一种标准函数调用，允许第三方构建与已有平台如Java兼容的软件。

在联邦巡回上诉法院认定Android侵权之前，版权法被广泛认为不适用于控制API的使用。但上诉法庭的裁决动摇了这一广泛接受的假设，因此最高法院的复审——主要是对「API是否受版权保护」的裁决将对软件行业产生深远影响。

事件回顾

2010年，甲骨文以74亿美元收购了Sun（Sun于1995年开发了Java），然后在不到8个月的时间里便起诉谷歌侵犯了关于Java语言的版权，索赔88亿美元。

甲骨文认为谷歌用于 Android系统的37个package中的Java API是对Oracle JDK的侵权。37个package如下：

java.awt.font java.beans java.io java.lang java.lang.annotation java.lang.ref java.lang.reflect java.net java.nio java.nio.channels java.nio.channels.spi java.nio.charset java.nio.charset.spi java.security java.security.acl java.security.cert java.security.interfaces java.security.spec java.sql java.text java.util java.util.jar java.util.logging java.util.prefs java.util.regex java.util.zip javax.crypto javax.crypto.interfaces javax.crypto.spec javax.net javax.net.ssl javax.security.auth javax.security.auth.callback javax.security.auth.login javax.security.auth.x500 javax.security.cert javax.sql

在这37个package里，谷歌在类和方法的命名，以及功能设计上，完全和Oracle JDK一样。为此，甲骨文作为Java的版权所有者，认为谷歌的做法属于侵权。

回顾一下甲骨文和谷歌的这场Java版权案拉锯战：