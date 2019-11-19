美股三大股指创新高，2023年云计算将成为微软最大业务

凤凰网科技讯北京时间11月19日消息，星期一美股小幅收高，三大股指均创下历史新高。截至收盘，道指涨31.33点，涨幅为0.11%，报收28036.22点；标普500指数涨1.57点，涨幅为0.05%，报收3122.03点；纳指涨9.11点，涨幅为0.11%，报收8549.94点。

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书涨1.18%，亚马逊涨0.75%，苹果涨0.5%，NetFlix涨2.56%，Alphabet跌1.06%，微软涨0.25%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌0.34%，爱奇艺涨2.92%，拼多多跌2.92%，微博跌2.99%，腾讯音乐跌3.47%，阿里巴巴跌0.47%，京东跌2.24%，趣头条跌2.49%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：触宝（涨6.36%），搜房网（涨4.52%），瑞幸咖啡（涨4.22%），乐信（涨3.92%），聚美优品（涨3.52%），世纪互联（涨2.48%），虎牙（涨2.41%），正保教育（涨2.36%），斗鱼（涨1.73%），优信（涨1.57%），如涵控股（涨1.33%），无忧英语（涨1.3%），新浪（涨1.26%），陌陌（涨1.1%），小赢科技（涨1.03%），携程网（涨0.93%），猎豹移动（涨0.89%），凤凰新媒体（涨0.6%），新东方（涨0.51%），迅雷（涨0.43%），途牛（涨0.34%），中通（涨0.27%），畅游（涨0.11%），小牛电动（涨0.11%）。

与上一交易日持平的公司包括：1药网、蔚来。

下跌的公司包括：好未来（跌0.23%），UT斯达康（跌0.33%），云米（跌0.4%），百世（跌0.68%），网易有道（跌0.96%），欢聚时代（跌1.05%），易车网（跌1.12%），汽车之家（跌1.39%），宜人贷（跌1.61%），乐居（跌1.65%），哔哩哔哩（跌1.97%），唯品会（跌2.32%），搜狗（跌2.33%），宝尊电商（跌2.47%），中芯国际（跌2.51%），58同城（跌2.52%），搜狐（跌2.58%），500彩票网（跌2.58%），寺库（跌3.08%），前程无忧（跌3.34%），华米（跌3.7%），拍拍贷（跌4.65%），流利说（跌4.94%），兰亭集势（跌5.06%），人人公司（跌6.25%），品钛（跌6.56%），信而富（跌6.67%），达内科技（跌6.82%），简普科技（跌8.41%），金融界（跌9.68%），趣店（跌21.07%）。

▲图：京东利润增长趋势

京东发布第三季度财报后，35名分析师对其2020年营收的预期平均为6627亿元，比过去12个月高出22%，每股收益将增长104%至5.26元。发布第三季度财报前，分析师对京东2020年营收预期为6594亿元，对每股收益预期为5.08元。根据新的预期判断，分析师似乎更看好京东业务了。分析师设定的266元的京东目标股价没有大的变动，这意味着每股收益增长的前景不足以对其股价产生长期积极影响。目前，分析师给出的京东目标股价最高为364元，最低为191元，范围相当大，这意味着分析师对其业务表现预期的范围也很大。显而易见的是，分析师预计明年京东营收增幅将大幅收窄，22%的增幅远小于过去5年的30%。不过，分析师对京东同行明年营收增幅预期为17%，这意味着，尽管京东营收增速将会放缓，但分析师认为它的表现仍将好于同行。每股收益预期的上涨，意味着分析师更看好京东明年的盈利能力。数据还表明，京东营收的增速也将快于同行。目标股价没有实质性变化，意味着京东业务的内在价值没有重大变化。

▲图：微博利润增长趋势

过去一周，微博股价累计下跌19%，报收于43.55美元。微博第三季度营收符合分析师预期，但0.64美元的每股收益低于分析师预期。发布第三季度财报后，22名分析师预期2020年微博营收为19.9亿美元，比过去12个月增长12%，每股收益也将增长7.8%至2.71美元；发布财报前，分析师对这两个数字的预期分别为20.6亿和2.91美元。这表明，发布第三季度财报后，分析师对微博业务增长的预期有所下调。分析师还将微博目标股价下调5.2%至50.08美元，其中最高为70美元，最低为39美元。过去5年，微博营收增幅为37%。分析师对微博同行营收增幅预期为15%，这意味着微博营收增长将低于同行。

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：速汇金（涨9.33%），Snap（涨5.38%），Lyft（涨4.23%），英伟达（涨3.96%），iRobot（涨3.43%），AMD（涨3.42%），Slack（涨1.09%），Twitter（涨0.82%），索尼（涨0.61%），摩托罗拉系统（涨0.54%），英特尔（涨0.5%），Yelp（涨0.49%），Box（涨0.31%），美光科技（涨0.23%），思科（涨0.13%）。

与上一交易日持平的公司包括：诺基亚。

下跌的公司包括：IBM（跌0.07%），Adobe（跌0.11%），戴尔科技（跌0.13%），Uber（跌0.15%），艺电（跌0.15%），Pinterest（跌0.2%），SAP（跌0.22%），Salesforce（跌0.27%），Zynga（跌0.32%），爱立信（跌0.33%），高通（跌0.36%），甲骨文（跌0.41%），eBay（跌0.48%），PayPal（跌0.52%），博通（跌0.59%），VMware（跌0.6%），特斯拉（跌0.62%），Fibit（跌0.74%），惠普公司（跌0.84%），赛门铁克（跌1.13%），动视暴雪（跌1.33%），恩智浦（跌1.33%），LendingClub（跌1.55%），西部数据（跌1.65%），黑莓（跌3.47%），Spotify（跌4.91%），Groupon（跌5.0%），GoPro（跌9.37%）。

在CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)领导下，微软股价出现令人瞩目的上涨，推动股价上涨的动力是公司全面拥抱云计算。投资公司Stifel Nicolaus分析师布拉德·里贝克（Brad Reback）当地时间星期一上午发表投资报告称，微软云计算业务的规模超过外界的想象。报告指出，微软云计算平台Azure年化营收达到170亿美元，而且潜在客户正处于将计算业务迁移到云端的早期阶段，目前渗透率不足10%。里贝克说，未来微软云计算业务可能获得更多堪与美国国防部100亿美元合同媲美的巨额合同，他对微软股票评级为“买入”，把微软目标股价设定为160美元。里贝克表示，包括亚马逊、谷歌和微软在内的云计算服务公司将面临重大机遇。他通过模拟预测，2021财年Azure营收将达到267亿美元，2022财年将达到352亿美元，到2030年将增长至逾900亿美元。里贝克还预测，2023财年，微软云计算业务营收将超过Office、Windows以及服务器和工具业务。今天常规交易中，微软股价上涨0.37美元，涨幅为0.25%，报收于150.34美元。

▲图：过去一年AMD股价变动趋势

据投资公司Cowen预测，AMD股价还有上涨空间。上周，AMD成为标普500指数成分股中表现最好的公司，截至星期一中午，今年以来AMD股价累计上涨115%，同期标普500指数上涨24%，在标普500指数成分股中排在第一位。Cowen分析师马太·拉姆齐（Matthew Ramsay）星期日重申了对AMD股票“跑赢大盘”的评级，原因是与AMD CEO苏姿丰（Lisa Su）会晤后对公司前景的乐观。拉姆齐还把AMD未来1年的目标股价由40美元上调至47美元。拉姆齐在投资报告中称，对AMD长期业绩的正面预期超过“近期的竞争压力。AMD在苏姿丰领导下表现出来的良好执行力、稳定的发展路线，越来越得到客户和投资者认可”。由于意识到数据中心产品需求改善，加拿大皇家银行资本市场分析师米奇·史蒂夫（Mitch Steves）上周五将AMD未来1年的目标股价由44美元上调至50美元。虽然数名分析师对2020年AMD营收和利润将强劲增长表示乐观，但大多数分析师没有调整AMD股票评级和目标股价。今天常规交易中，AMD股价上涨1.32美元，涨幅为3.42%，报收于39.88美元。