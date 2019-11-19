谷歌收购云计算公司CouldSimple，强化云计算能力

新浪科技讯北京时间11月19日早间消息，谷歌已收购又一家小公司CloudSimple来加强云计算业务。CloudSimple的软件帮助企业基于VMware的服务器虚拟化技术来运行计算负载。这笔收购的条款没有公布。

云计算是谷歌未来的增长机遇。根据市场研究公司Gartner的数据，谷歌云计算平台的市场份额低于亚马逊AWS和微软Azure，但这三个平台的绝对规模都在增长。今年7月，谷歌表示，云计算业务，包括面向企业的生产力软件G Suite，年营收运转率已达到80亿美元，是2018年初的两倍。谷歌去年任命甲骨文高管托马斯·库里安（Thomas Kurian）接替前VMware CEO戴安·格林（Diane Greene）执掌云计算业务。

许多大公司使用VMware的工具运行数据中心。近年来，VMware本身已经开始在云计算提供商的基础设施之上提供系统，简化云计算的部署。今年7月，谷歌宣布与CloudSimple合作，为客户提供更好的VMware支持。

在这笔交易之前，谷歌还收购了数据集成公司Alooma、存储公司Elastifile和云计算迁移公司Velostrata。库里安到目前为止最大的一笔收购是以26亿美元收购私营的数据分析公司Looker。与CloudSimple一样，在被收购之前Looker也是谷歌的合作伙伴。不过根据彭博社上月的报道，对Looker的收购尚未完成。而作为评估工作的一部分，美国司法部反垄断部门已开始调查两家公司的情况。

CloudSimple支持微软Azure和谷歌云计算，此前从微软M12部门获得了风险投资。该公司成立于2016年，总部位于加州圣克拉拉。根据LinkedIn上的信息，CloudSimple有大约75名员工。该公司CEO古鲁·潘加尔（Guru Pangal）此前曾是微软总经理。他还曾与他人共同创立StorSimple，该公司于2012年被微软收购。

谷歌工程副总裁里奇·桑兹（Rich Sanzi）周一在博客中表示：“我们相信跨云的世界，并将继续为我们的客户提供选择，让他们在向云计算迁移的过程中用到最棒的技术。”