OSI 认证的开源 License 有哪些？

目前正在进行的 2019 年中国开源软件评选活动中，对于候选软件有一个要求是：使用 OSI 认证的开源 License。（此外我们还允许使用木兰许可证的项目入选）
那么 OSI 认证的开源 License 有哪些呢，这里根据 OSI 官方分类，简单介绍一下。
受欢迎且被广泛使用或具有强大社区的许可证
国际许可证
Licence Libre du Québec – Permissive (LiLiQ-P) version 1.1 (LiLiQ-P-1.1)
Licence Libre du Québec – Réciprocité (LiLiQ-R) version 1.1 (LiLiQ-R-1.1)
Licence Libre du Québec – Réciprocité forte (LiLiQ-R+) version 1.1 (LiLiQ-Rplus-1.1)
特殊用途许可证
主要应用场景：学校和政府等提供许可方可能会有一些特殊的问题，例如政府版权的特殊规则。
BSD+Patent (BSD-2-Clause-Patent)
IPA Font License (IPA)
Lawrence Berkeley National Labs BSD Variant License (BSD-3-Clause-LBNL)
NASA Open Source Agreement 1.3 (NASA-1.3)
OSET Public License version 2.1 (OSET-PL-2.1)
SIL Open Font License 1.1 (OFL-1.1)
其它许可证
此类许可证不属于任何类别。
与更流行的许可证重复的许可证
该组中的许可证是优秀的，并且具有自己的追随者，但是它们被认为与现有流行的许可证完全或部分重复了。
不可重复使用的许可证
该组中的许可特定于其作者，不能被其他人重复使用。
Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 (CATOSL-1.1)
CNRI Python license (CNRI-Python) (CNRI portion of Python License)
被取代的许可证
此类别中的许可证已被较新的版本取代。
自愿退休的许可证
此类中的许可证已不可用。
未分类的许可证
详情查看：
https://opensource.org/licenses/category