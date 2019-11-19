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OSI 认证的开源 License 有哪些？

2019-11-19 9:02:43来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

目前正在进行的 2019 年中国开源软件评选活动中，对于候选软件有一个要求是：使用 OSI 认证的开源 License。（此外我们还允许使用木兰许可证的项目入选）

那么 OSI 认证的开源 License 有哪些呢，这里根据 OSI 官方分类，简单介绍一下。

受欢迎且被广泛使用或具有强大社区的许可证

国际许可证

特殊用途许可证

主要应用场景：学校和政府等提供许可方可能会有一些特殊的问题，例如政府版权的特殊规则。

其它许可证

此类许可证不属于任何类别。

与更流行的许可证重复的许可证

该组中的许可证是优秀的，并且具有自己的追随者，但是它们被认为与现有流行的许可证完全或部分重复了。

不可重复使用的许可证

该组中的许可特定于其作者，不能被其他人重复使用。

被取代的许可证

此类别中的许可证已被较新的版本取代。

自愿退休的许可证

此类中的许可证已不可用。

未分类的许可证

详情查看：

https://opensource.org/licenses/category

https://opensource.org/licenses/alphabetical

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关键词：开源

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