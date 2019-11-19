OSI 认证的开源 License 有哪些？

目前正在进行的 2019 年中国开源软件评选活动中，对于候选软件有一个要求是：使用 OSI 认证的开源 License。（此外我们还允许使用木兰许可证的项目入选）

那么 OSI 认证的开源 License 有哪些呢，这里根据 OSI 官方分类，简单介绍一下。

受欢迎且被广泛使用或具有强大社区的许可证

国际许可证

特殊用途许可证

主要应用场景：学校和政府等提供许可方可能会有一些特殊的问题，例如政府版权的特殊规则。

其它许可证

此类许可证不属于任何类别。

与更流行的许可证重复的许可证

该组中的许可证是优秀的，并且具有自己的追随者，但是它们被认为与现有流行的许可证完全或部分重复了。

不可重复使用的许可证

该组中的许可特定于其作者，不能被其他人重复使用。

被取代的许可证

此类别中的许可证已被较新的版本取代。

自愿退休的许可证

此类中的许可证已不可用。

未分类的许可证

详情查看：

https://opensource.org/licenses/category

https://opensource.org/licenses/alphabetical