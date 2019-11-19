中国移动高军诗：海洋市场很大，不要只盯海底通信

近日，在“走向蔚蓝”面向未来的海洋网络发展论坛暨烽火海洋产业基地落成典礼上，中国移动设计院有线所所长高军诗发表“海缆市场发展趋势及关键能力建议”的主题演讲。

多种经营，做大市场

随着5G、云计算、大数据、人工智能的迅猛发展，带动了全球流量在不同国家之间的流动和聚集，全球带宽需求迅速增长。据TeleGeography数据显示，2018年-2024年，全球带宽需求将保持40%的年增长率增长。

众所周知，地球有四分之三的面积被海洋覆盖，全球95%以上的国际通信流量都是通过海底光缆进行传输。为了满足流量带宽的需求，大型数据中心在全球范围内加快优化和部署，这就需要更多的海底光缆承载数据中心间的互联互通；另外全球海底光缆通信市场将进入一个新旧更替的时期，形成海缆发展布局的时间窗口。

不过，在高军诗看来，海缆市场目前仍面临着两大挑战。首先，海缆通信市场不是足够大，高军诗预计，国内运营商每年的投资在10-15亿人民币，就是放眼全世界也不过大几十亿人民币的市场；其次，海缆建设周期性明显，一般8-10年为一个周期。

高军诗建议，需要通过其他市场来扩充海缆市场的规模，这样企业才能够更好的发展下去。从目前来看，主要是海上能源市场、海底观测市场以及海底光缆维护市场。

在海上能源市场方面，近年来全球都在大规模的开发利用海洋资源，我国也提出“海洋强国”战略。高军诗指出，全球海上风能市场发展迅速，潜力巨大，利用海底光通信技术连接海上平台的需求将会增多；此外，油价回升，油气通信市场投资回暖。

在海底观测市场方面，近年来在政策、技术、市场等多重因素的推动下,我国海底观测网已经展开规模化建设。高军诗认为，海底观测网的市场无疑比海底通信市场大。

在海底光缆维护市场方面，高军诗指出，目前在网运行海缆系统规模巨大，总长超过120万公里，平均每年故障次数达到250多次，每1000公里海缆基本维持在0.2次左右，海缆维护需求量巨大。

高军诗表示：“市场方面，过去几年为什么中国企业不愿进入海缆市场，是因为只看到了通信市场，实际上有几个大的市场，应该比通信市场还要大，所以要只有多种经营才能使我们的企业发展持续下去。”

培育软能力，提升竞争力

海洋通信系统是一个极为复杂的系统工程，涉及勘测，设计，传输通信设备，供电，水下设备，光器件，施工，维护等等各环节，对企业的综合能力要求较高。要想完成整套系统的交付，除了要拥有工厂、光纤、传输设备这些硬实力之外，更多的还需要软能力的支撑。

在高军诗看来，海底光缆供应商软件能力的建设主要包括三方面。

其一，需要建立海底光缆工程的风险评估机制，包括海洋气候风险，地域政治风险，原材料价格风险等。

其二，需要具备海底管线规划系统，基于GIS技术的三维可视化，获得海底地形/地貌数据、海底管线空间位置数据、管线属性数据等，从而实现管线规划的能力。

其三，需要具备海底光缆工程的各种操作规程，包括各种研发生产质量保证规程，各种安装测试规程，系统维护操作流程，各种培训教程等等。

关注新动态，突破新技术

全球流量呈现爆炸式增长的态势，特别是在OTT厂商入局后，海缆需求明显增速。除了加紧铺设新海缆之外，产业界也还在探讨新技术，或是降低成本，或是突破带宽限制。

据高军诗介绍，目前在海底通信光缆系统发展有两个新方向，包括Open Cable以及空分复用（SDM）。

具体来看，Open Cable是为了解耦海底光缆终端设备与海底光缆线路，类似于陆地光缆传输系统终端设备与光缆线路分别建设，目的是可以灵活采用终端设备，降低对海底线路厂商的依赖，从而降低成本。

不过，高军诗指出，对于超100G以上的需求，海底光缆线路性能不仅受光放大器噪声等线性因素的影响，还受到非线性噪声的影响。非线性效应在长距通信情况下，可近似为高斯噪声，与终端设备的入纤功率有关，与调制方式和波道宽度也不无关系。如何设计和验收Open Cable系统的性能，尤其是在独立于TTE外，是当前面临的最大挑战。目前业内除了研究常规的OSNR外，正在讨论引用新的性能参数（SNR，GOSNR和GSNR）。

另外，在空分复用（SDM）技术方面，高军诗表示，过去海底光缆设计以每纤对容量最优为标准，但是海底光缆系统的成本重点并不一定在光纤上，施工成本也非常高，因而业界希望海底光缆系统设计可以以整个光缆总容量最优为标准，尽量提高纤对数。不过这就带来了远供电源能否达到以及中继器的空间是否足够，这两大潜在问题。采用SDM，就可以在提高传输容量的同时，对远供电源的要求没有提高。