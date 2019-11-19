大众CEO：德国比美国加州更适合特斯拉制造

网易科技讯11月19日消息，据国外媒体报道，德国大众汽车公司首席执行官赫伯特?迪斯（Herbert Diess）表示，特斯拉可能会发现，与其家乡美国加利福尼亚州相比，德国是一个更适合制造业的地方。

当地时间周一，迪斯通话电话对分析师和投资者表示，“特斯拉正在寻找的，可能是制造高质量汽车的环境、基础设施。而关于这一点，德国的条件可能比美国西海岸更好。”

据媒体报道称，德国政府已经表示将加大对电动汽车发展的激励力度，推动为减少废气排放而降低使用石化燃料政策的落地。摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)在最近的研究报告中表示，德国将是特斯拉所谓的电动汽车超级工厂的“合理选择”地点，因为德国这里集中了许多“全球豪华汽车品牌制造商，经济依赖于汽车制造业，但政府正在关注气候变化。”

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）上周宣布，特斯拉将在德国柏林郊区建造一个汽车和电池工厂，并在柏林市区内建立一个工程和设计中心。而这座工厂将是特斯拉在美国境外所建设的第二个电动汽车制造工厂。特斯拉在上海附近的工厂，是该公司在美国境外的第一个电动汽车工厂。特斯拉上海工厂已经投产，其产品即将投放市场出售。

目前，特斯拉在加州弗里蒙特市的大型工厂，正在为明年夏天开始的Model Y生产做准备。

特斯拉尚未宣布将在哪里制造电动皮卡新产品，但媒体报道称，马斯克计划本周晚些时候在洛杉矶发布该款产品计划。

随着电动汽车市场的发展，包括大众在内的传统汽车制造商纷纷将注意力转向正在迅速发展的这一新市场。

福特日前发布了其首款纯电动汽车Mustang Mach E，这款产品被认为是福特用来追赶特斯拉的。但是，马斯克似乎对此表示满意，声称他对该电动汽车的推出感到“兴奋”，因为这应该会推动其他汽车制造商转向电动汽车业务的步伐。