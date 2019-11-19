三星Galaxy Fold：是手机也是“平板”，目前最酷的手机之一

在直板手机成为主流之后，虽然市面上也有一些其它形态的手机出现，但能够吸引到大众关注的产品并不多，直到折叠屏的出现。

其实折叠屏手机和常规直板手机的核心诉求并无差异，都是希望以大屏的方式来实现更好的触控交互以及观看体验。

但由于手机本身需要考虑到可携带性以及握感，无法一味地通过增加机身体积来提升屏幕尺寸，探索一条新的产品路径，成为了厂商们不得不去做的事情，而折叠屏便是其中一个方向。

目前市面上已经有真机落地的折叠屏方案主要有两种，一种是左右翻折，另外一种是上下翻折。今天我们来聊下左右翻折设计中的代表产品之一——三星Galaxy Fold折叠屏手机。

折叠屏带来了什么？

虽然大的分类上，三星Galaxy Fold和华为Mate X都属于屏幕左右翻折，但两款产品在展开方式上有着明显的区别，前者是内翻，而后者是外翻。

展开方式不同，所反映出的产品逻辑也是截然不同的。三星的做法遵循了常规手机的设计思路，或者说，他们并非想要完全创造一个新物种，而是在现有的基础上，去做拓展。

所以我们可以看到的是，其在内侧折叠屏之外，还加了一块4.6英寸的Supre AMOLED副屏，物理层面上一共有两块屏幕。虽然折叠状态下看起来会比较厚，但更像一部常规手机。

与此同时，考虑到折叠状态下自拍或者视频通话的使用需要，三星Galaxy Fold还单独为其副屏配备了一颗1000万像素，F2.2光圈的前置摄像头，因此，即便是在折叠的状态下，你依旧能够获得完整的应用体验。

当然，对于这样一款产品而言，即便副屏不可或缺，但也只是配角，主要的看点还是其可以折叠的内屏。不考虑边缘的圆角切割，三星Galaxy Fold内屏的对角线长度为7.3英寸，分辨率为2152X1536（QXGA+），长宽比为4.2:3。

展开后拿在手里，非常像拿着一个比iPad mini更加轻薄小巧的平板电脑（iPad mini为7.9英寸），大屏所带来的好处大家也比较清楚，除了能够提供更多的内容显示，操控起来也要方便很多。

另外具体到我们平时使用比较多的分屏功能上，同时支持三个应用分屏并不是一件稀奇的事情，很多常规手机都可以实现，不过由于屏幕尺寸所限，分屏之后应用内容显示其实要打不少折扣，这一点在大屏幕上要好很多。

讲到这里可能有人会问：我为什么不直接买一个平板电脑？其实这个问题比较容易解释，虽然平板电脑可以提供比它更大的屏幕尺寸，但你没有办法非常轻松地将它放在裤兜里带走，通过屏幕折叠的方式，则很好地兼顾到了大屏和便携性。

更好的防护性

每一个新物种的诞生，都需要经过一段时间来进行完善，即便Galaxy Fold出自于技术实力强大的三星，也同样如此。

多次翻折之后，你依旧可以感知到屏幕中间折痕的存在，这也是折叠屏方案在技术层面上比较难处理的一个难点。不过好在并不明显，对屏幕内容显示几乎没有影响，这一点你到是不至于太过担心。将近半个月时间的体验，我更多时候纠结的是使用场景。

大屏幕所带来的观看以及操控体验提升是实实在在的，但也和其它很多大屏设备一样，单手操控变成了一件非常困难的事情，大概只有屏幕左下角或者右下角的一部分区域拇指可以触达。也就是说，移动场景下（比如地铁上），使用频率更高的其实是副屏。

所以，无论是之于三星还是其它同样在做折叠屏手机产品的厂商而言，未来想要将大屏与手机充分进行融合，除了硬件部分，在系统应用方面可能还需要花很多的功夫，让大屏真正能够被用户在更多数场景下用起来。

说到硬件部分，之前由于众所知周的原因，三星推迟了Galaxy Fold的上市时间。经过几个月的调整，其本身的防护性上有了很大程度上的改进，现在其屏幕保护膜被直接压到了中框下，从而来避免出现被误撕的问题，另外，铰链两端也做了加固处理。

哦对了，之前的芳纶纤维超薄壳也依旧得以保留，使用的时候需要将其沾到手机上，来确保稳定性。另外，这次其还附赠了三星自家的真无线耳机Galaxy Buds，算是一个小福利。

S10系列同款后置相机，不错的拍照能力

有关自拍方面，三星Galaxy Fold一共拥有两组前置相机，除了副屏上方的那颗，展开之后屏幕右上角还有两颗，分别为1000万像素（F2.2光圈）以及800万像素（F1.9光圈），支持美颜自拍以及人脸解锁等功能。

后置相机部分，其和Galaxy S10/S10+相同，同样采用了三摄设计，其中主摄为1200万像素，F1.5、F2.4可变光圈，另外两颗分别是1600万像素、F2.2光圈的超广角和1200万像素、F2.4光圈、支持光学防抖的2倍焦距长焦。

以下为实拍样张，未经任何后期处理：

▲2倍变焦

▲超广角

▲超广角

▲超广角

▲实时虚化

▲夜景模式

▲夜景模式

▲夜景模式

骁龙855，4380mAh电池

虽然有些「俗」，但还是简单来说下三星Galaxy Fold的硬件配置信息。其搭载了骁龙855平台，与之搭配的运行内存为12GB，机身存储为512GB。有关骁龙855这颗芯片，大家也非常熟悉，这里就不再赘述了，能够流畅运行王者荣耀等热门网游。

至于大家比较关注的续航部分，它的电池容量为4380毫安时电池，支持无线充电以及反向充电。实际续航时长上，由于其屏幕比较特殊，使用习惯和偏好对于续航影响也比较大，不过通常情况下，应付一天的正常使用还是可以的。

其它方面，它的机身顶部和底部均设置有扬声器，经由AKG调教，支持杜比全景声，实际外放效果非常棒，结合随机附赠的Galaxy Buds真无线耳机，能够提供不错的影音娱乐需求。

另外，三星Galaxy Fold并不支持目前比较流行的屏幕指纹，而是在机身右侧边框上设置有一枚物理指纹按键，解锁速度以及识别准确性没啥可说的，依旧要比绝大多数屏幕指纹方案来得更好。

15999元，目前最酷的手机之一

三星Galaxy Fold一共有两种配色，除了我们手里的夜雾银版本，还有量子黑版本可选。就实际观感而言，前者采用了渐变色处理，不同角度光线打上去会呈现出不同的颜色效果，看起来更炫一些，而后者则为纯黑色。

回归到产品本身，作为目前少有的几款已经正式上市开售的折叠屏手机，其在拥有出色硬件配置的同时，更主要的地方在于兼顾到了大屏和便携性，不只看起来很酷，也带来了更多体验上的可能性。

最后价格方面，三星Galaxy Fold为15999元，目前已经在官方商城以及京东商城等第三方电商平台开启了新一轮预约，感兴趣的朋友可以去了解下。