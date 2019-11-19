日均使用时长83分钟，B站陈睿：对整体用户增长的数字乐观

北京时间11月19日早间消息，哔哩哔哩（Nasdsaq:BILI，B站）今日发布了截至9月30日的2019财年第三季度财报。报告显示，哔哩哔哩第三季度总净营收达人民币18.590亿元（约合2.601亿美元），与去年同期相比增长72%；净亏损为人民币4.057亿元（约合5680万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币2.461亿元，同比扩大；不按照美国通用会计准则（non-GAAP），调整后净亏损为人民币3.431亿元（约合4800万美元），与去年同期的调整后净亏损人民币2.027亿元相比扩大。

财报发布后，哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿、副董事长兼首席运营官李旎以及CFO樊欣等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

野村证券分析师Jialong Shi：第一个问题，首先恭喜公司完成了全年月活跃用户数1.2-1.3亿的目标，请问公司新获取用户的特征，活跃度等等方面与老用户的区别是什么？另外，在公司提前完成月活跃用户数的目标之后，我们会不会未来今年年底和明年年底更新这个目标数字？第二个问题关于动漫市场竞争格局的变化，我听到有些做游戏直播的公司也在他们的平台上增加动漫的内容，新竞争者的加入会不会引起竞争态势的加剧，公司管理层如何看待这个趋势？

陈睿：我对B站整体用户增长的数字是乐观的，我们很有信心，在保持现在用户质量不变的情况下，无论是用户的互动率，活跃度，留存率，还是消费时长都基本不变的情况下，做到越来越快的增长。三季度跟之前相比，公司应该是创造了用户净增的新高，而且我相信在未来几个季度会不断创造新高。我的信心来自于我相信哔哩哔哩的生态已经逐步成熟，并且在不断正向地循环，我们是一个创作者驱动的模式，我们基于AI的推荐算法也在不断地改进，同时社区能够把好的作品进行更强的口碑传播。所以我们可以看到在过去一两个季度里面，公司内容的品类明显的越来越多，超过100万播放数的视频数量也越来越多，这些都能体现我们在内容供给方面做得更加优质，同时，用户在内容消费方面也更加健康，不断驱动用户增长。我注意到过去两个季度有多个第三方统计平台的报告提到说，互联网的人口红利和时长红利已经逐渐消退，在这种情况下，B站这种独具优势的增长模式会越来越被大家所关注，也能取得越来越突出的成绩。

李旎：公司三季度的自然增长还是比较重要的渠道，这是依赖于B站的内容社区，用户属性，口碑相传方面的原因。公司也会更积极地获取流量，包括应用商城和流量平台的深度战略合作，我们都会持续进行。我们会更加关注用户的核心留存，还有活跃，付费等指标，所以在刚才所提到的AI算法上，公司会进行持续的优化。我们发现B站买入流量的投入产出比还是非常健康的，2018年新用户的付费率明显高于2017年的新用户，最近一个季度的新用户的付费率明显高于此前季度。随着用户在B站上留存的增长，付费意愿也会逐步提升。第三，公司会加强用户对于B站的品牌认知，也会推出品牌升级的方案，这也是为了2020年我们能更多抓住用户增长的窗口做充分的准备。关于三季度的用户画像，与此前相比没有明显变化，还是年轻人和一二线城市为主，以及向低线城市渗透的方向发展，用户的平均年龄是21.5岁，内容偏好更加广泛，对生活，国创和不同PUGV内容的兴趣还是越来越高，包括生活类，视频博客和优质内容的崛起也是为用户所喜欢的。

陈睿：首先，B站并不是中国最早做动漫的，而且中国做动漫的从来不只B站一家，从很多年前开始，各个大平台，包括巨头平台，也在做动漫相关的产业。但是大家可以很清楚地看到，过去五年，我们是在持续增强我们的优势，到现在已经成为国内用户和产业合作伙伴公认的动漫领域最有竞争力的平台。几乎所有年轻的，热爱动漫的用户都在我们平台，而且我们在内容的储备，版权的积累，和创作团队的积累方面，公司都在不断地增强。我们有信心保持这种优势，我们也觉得更多厂商进入这个领域，说明大家看好这个领域，认为这个领域能够更快发展，我们也很开心。