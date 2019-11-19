特斯拉Model Y与福特野马Mach-E的双雄对决

北京时间11月19日消息，美国当地时间上周日，福特汽车公司在洛杉矶发布了新款电动跨界SUV野马Mach-E，明年年底上市。野马Mach-E最受关注的对手就是特斯拉公司的电动跨界SUV Model Y，后者也将在明年上市。

▲福特发布野马Mach-E

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)曾表示，特斯拉的首要目标就是加快可持续能源对化石燃料的替代，包括鼓励其他汽车制造商推出更多电动汽车。他在周日祝贺福特发布野马Mach-E，认为这会激励福特的对手们从汽油车型过渡到电动车型。

当然，马斯克很可能更喜欢电动汽车顾客选择Model Y，而不是野马Mach-E。那么，这两款电动SUV哪个更强呢？

以下是两款车型的对比：

最高续航里程相同

▲Model Y

福特和特斯拉已宣布，野马Mach-E和Model Y的最高续航里程均为300英里(约合483公里)。

谁加速更快？尚无定论

▲野马Mach-E

特斯拉称，最快版Model Y的时速从0加速到60英里(约合97公里)花费3.5秒钟。福特称，目标是让最快版野马Mach-E时速从0加速到60英里花费的时间位于“3秒钟区间的中间值”，但没有点出具体时间。

Model Y充电速度更快

▲Model Y

特斯拉表示，Model Y在其超级充电站充电15分钟就能行驶168英里(约合270公里)。福特称，野马Mach-E在直流电快速充电站充电10分钟能够行驶47英里(约合76公里)。

Model Y可使用的充电站更多

▲特斯拉超级充电站

野马Mach-E和Model Y都需要使用ChargePoint等充电运营商的公共充电站，但是Model Y的车主可以使用特斯拉的超级充电站，后者与非特斯拉汽车并不兼容。特斯拉目前在北美拥有逾1600个超级充电站，逾1.44万个充电桩。

均支持半自动辅助驾驶系统

▲野马Mach-E

两款车型都将配备半自动辅助驾驶系统，在一些情况下能够控制转向、刹车以及加速，但是始终需要车主的监控。特斯拉辅助驾驶系统Autopilot提供了一些可选功能，例如变换车道。福特Co-Pilot360驾驶辅助系统则没有可选功能。

Model Y坐的人更多

▲Model Y

特斯拉称，Model Y最多能够坐下7位成年人，而福特表示野马Mach-E能坐5人。

Model Y载货空间更大

▲野马Mach-E内饰

特斯拉称，Model Y的最大载货空间为66立方英尺(约合1.87立方米)。福特表示，野马Mach-E的最大载货空间为64.4立方英尺(约合1.82立方米)。

Model Y上市更早、更便宜

▲Model Y

野马Mach-E和Model Y都有多种配置。最便宜的Model Y车型起售价为3.9万美元，野马Mach-E低配版起售价为43,895美元。特斯拉预计，Model Y将于明年夏天开始交付。福特称，目标是在明年年底交付首批野马Mach-E。

野马Mach-E似乎受到了特斯拉的启发

▲野马Mach-E中控台

野马Mach-E上的许多设定都是通过一块15.5英寸触控屏控制，能够接收OTA软件更新，车主也可以通过手机打开汽车。所有这三项特性很早以前就已经登陆特斯拉汽车，而且也将加入到Model Y中。