电动汽车兴起，润滑油行业面临衰退？

11月19日消息，据国外媒体报道，由于电动汽车的兴起，规模达1460亿美元的润滑油行业正面临着和柯达一样的命运。

以下是翻译内容：

从大众到日产，汽车制造商们都在转向使用电池驱动的车型，而这种车型对润滑油的需求比燃油型汽车更少。预计从2025年起，汽车市场对润滑油的需求将会出现下降，因此润滑油制造商们相当警惕。它们想要避免重蹈柯达的命运，后者因在上世纪70年代未能抓住数码相机的潜力而走向灭亡。

几十年来，润滑油生产商一直专注于帮助提高内燃机的燃油效率，延长机油更换周期。电动汽车给它们提出了一系列新的挑战。它们所需要的润滑脂要能够冷却和润滑电机，同时还能保护车上的电子设备，并与塑料等非金属材料兼容。

“我非常清楚世界正在发生变化，”30岁的行业资深人士戴夫·霍尔(Dave Hall)指出，“我觉得我们是在努力解决问题和防止‘柯达’时刻的到来，而不是像他们当初那样固步自封。”

到2040年，电动汽车预计将占新车销售的大部分。

当前，随着越来越多的电动汽车上路行驶，人们的关注点主要集中在电池性能和设计上，而润滑油则是次要的。德国润滑油企业福斯（Fuchs）首席技术官卢茨·林德曼(Lutz Lindemann)表示，一些电动汽车使用的是标准的内燃机润滑脂。

有迹象表明，这种压力已经即将要影响到润滑油企业。根据能源咨询公司Kline & Company的研究，由于电动汽车的影响、合成润滑油使用量的增加和经济压力，汽车润滑油需求在“可预见的未来”应该会维持不变。去年，汽车润滑油需求量达到大约2000万吨。

其它石油巨头也把焦点放在了开发新产品上，它们正在多个领域抗击减排运动带来的影响。全球最大的成品润滑油供应商荷兰皇家壳牌公司专门为混合动力汽车和电动汽车的高科技动力系统开发了润滑油系列产品。道达尔(Total SA)去年推出了两个电动汽车润滑油品牌，马来西亚国家石油公司(Petronas)今年也推出了自己的电动汽车润滑油品牌。

林德曼说，与嘉实多一样，福斯也创建了一个由管理人员和研究人员组成的专门的国际团队，专门从事电动汽车润滑油的开发和营销。英国石油公司的霍尔说道，由于汽车制造商迫切希望延长换机油的里程，提出一种能提高1%效率的新配方可能会使得里程增加4英里。

美林银行分析师让-巴蒂斯特·罗兰(Jean-Baptiste Rolland)表示，随着电动汽车在中国和欧洲的普及，润滑油市场的销量最早可能在2025年开始下滑。他估计，纯电动汽车的润滑油需求相比内燃机少50%至70%。

Kline能源部门的行业经理乔治·莫维(George Morvey)指出，“最重要的是，电动汽车的需求量将无法弥补内燃机车润滑油需求流失造成的损失。”

莫维和福斯的林德曼都表示，令人欣慰的一点是，行业预见到了未来的动荡，并有很长一段时间来应对。林德曼说，考虑到仅中国的内燃机车辆数量就将大幅增长，10年后将从目前的2.6亿辆增至3.5亿辆，因此市场不会突然出现大幅滑坡。此外，他还说，为电动汽车开发专门的高性能润滑油将会带来更有利可图的销售。

林德曼指出，电动汽车的润滑油的价值可能是内燃机车润滑油的90%。“我们真的不确定，但对我们来说，这不是一场戏剧性的灾难。”他说，“销量会大幅下降，但价值不会。”