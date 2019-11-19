分析机构：折叠屏手机价格太高不好卖，单手操作需求增加

数据分析机构 Strategy Analytics今天发布研究报告，可折叠设备是智能手机市场中期待已久的颠覆者，早期采用者热衷于追求大胆的新型设备。但是主流市场对可折叠设备的接受程度将取决于解决当前采用障碍的程度。

研究报告发现，可折叠形式的认知价值并未超过增加的成本。

报告的关键发现包括：

对于英国和美国的绝大多数消费者而言，拥有更大尺寸的便携式大屏幕的智能手机的想法被认为是有价值的。但是，愿意为可折叠设备支付额外费用与购买设备的愿望并不一致。制造商必须了解成本下降后，销售才有可能提升。

但是，随着消费者对传统智能手机屏幕尺寸的接受程度不断提高，尝试单手使用它们所产生的需求也随之增加。除非可折叠电话具有更宽的折叠状态，否则在关闭时输入文本太麻烦，从而迫使用户在打开状态下不得不用两只手输入文本。

需要充分展示用例，以使消费者充分理解和欣赏可折叠手机的潜力，尽管他们的工作重点似乎放在推广“两台设备合而为一”，以提供更好的视频观看体验。确定和推广有意义的新用例对于成功至关重要。

Strategy Analytics表示：“由于多任务处理将成为可折叠手机的核心卖点，因此必须简化和直观地执行操作。我们的数据表明，可折叠手机的所有权存在很多不确定性，这主要是由于对耐用性和尺寸的担忧，以及对增强用例的担忧。”

“但是我们的数据还表明，当消费者能够使用可折叠手机时，对这种概念的怀疑和担忧将大大减少。这意味着店内体验对于提高消费者意识，能力和潜在用例可能比以往任何时候都重要。”

Strategy Analytics表示：“最大的问题是认知价值是否会超过增加的成本，消费者的最初回应都是‘不会’。我们认为，折叠屏解决实际消费者痛点的能力对于这些设备将成为智能手机市场的利基市场还是占主导地位的规格至关重要。未来。在成本下降之前，这些设备销量将会难以突破。”