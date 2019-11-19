AR和VR将怎样改变未来的新闻？

虽然目前还有一些未解决的技术问题，但或许在未来某天，沉浸式媒体能用全新的报道方式颠覆传统的新闻业。

与此同时，有前瞻性的媒体工作者正利用所有可行的平台来了解未来的沉浸式媒体，随着浸入式媒体覆盖范围和功能的扩大，3D、AR和VR平台将为新闻人提供分享想法的新方式。毕竟与传统媒体相比，沉浸式媒体最大的特点是引入了以用户为导向的空间动态技术，进而提高了读者的参与感，也把「空间新闻」的概念带到行业的前沿。

目前，新闻的主流形式也是最受欢迎的形式是视频，从单一的文字讲述，进化到文字+照片，再到如今真实呈现的影像，全世界发生的事都可以快速汇聚到你眼前，但视频的形式约束了观者的探索空间。虽然电视对文化和社会产生了深刻而革命性的影响，但它不能带给观众内在的体验感。

随着谷歌、苹果、Facebook和Snapchat等公司增强现实技术和虚拟现实技术的发展，全景视频开始被大量应用，新闻将可以迎来从平面走向空间的变革。当然，空间新闻依旧受到技术平台、制作周期、成本等限制，但是，技术的进步终将会解决一切问题。

空间新闻将会是什么样子？

首先，我们需要明白的是，新闻业的演变不仅仅是用炫酷的全息图来讲述一个事实，相反，它会使用3D图像让你沉浸其中，让你处在摄影师的甚至上帝视角中。比如，通过空间新闻技术，你可以站在米克·贾格尔（滚石乐队主唱）的旁边，或者到火星上参观漫游者。

此外，空间感也会使未来新闻留下更强记忆点。约书亚·弗尔（Joshua Foer）的《与爱因斯坦一起月球漫步》（Moonwalking with Einstein）一书阐述了空间理解影响记忆的大体原理。在书中，古人曾推测空间学习对记忆有极大的帮助，所以他们创造了「记忆宫殿」。

例如，去参加一个晚宴，你几乎不会记得新认识的人的名字，但一周后，你有可能画出宴会场地的准确结构图。换句话说，如果你能把你想要记住的元素放在那个脑海里，那记忆会是生动且持久的。

同样的道理也适用于新闻业，毕竟空间新闻会引导具有高度影响力故事新时代的到来，并让观众沉浸其中，从而留下更持久的印记。

技术挑战和进步

不过，创造上述体验是需要很长时间的，也需要考虑技术挑战和发行限制。因此，大多数空间新闻都聚焦于专题报道，比如报道NASA火星探测计划的《火星任务（mission to Mars）》（纽约时报），或者报道亚马逊丛林大火的《雨林之火（the rainforest fire）》（时代周刊）。这些作品可被看作学习和测试空间新闻技术的探索，它们一直在推动空间新闻的发展，同时也在改善空间新闻的局限性。

在2017年前，我们只能在一个特别的App中体验到空间新闻——这对AR、VR以及混合现实传播都是一个巨大的限制。例如2015年末，《纽约时报》为了展示一个身临其境的360°全景视频，不得不向送出大约100万台Google Cardboard并推出一款专门的VR App，不光送设备需要成本，说服用户去下载App来体验其实更加困难。

Snap和Facebook等社交媒体公司尝试过此法，2017年，《经济学人》使用Snapchat和Snapcodes发表了《未来的食品》一文，在无需另外下载App的情况下大规模展示了先进的增强现实技术。《华尔街日报》随后也用相关技术刊登了一篇介绍感恩节如何切火鸡的文章，但它们只能在新的苹果手机和平板上阅读。

未来与影响力

此外，包括5G、点云和可穿戴设备等热门技术，都会进一步影响空间新闻。5G可以大大加快制作大容量新闻的速度，想象一下，记者可在现场拍摄360度图像，用户不出片刻就能身临其中。

点云基本上是一个世界的数据映射，它将允许在虚拟世界中共享数据。想象一下，当你走过纽约的一家咖啡店时，你会收到一个通知，说这里曾经是某个朋克乐队的聚集地。你可以即刻戴上VR或AR眼镜来观看某个媒体发布的该乐队演唱会的视频。

可穿戴设备也能带来巨大的潜在影响，它能让我们以许多不可想象的方式参与到新闻中。别看现在我们的AR/VR眼镜还很初级，基本只是起到显示的作用，它把新闻带入视野，却还没能改变我们的体验。一旦硬件制造商造出可以接入前面提到的点云，或者至少能以深度摄像头来精确绘制地图的可穿戴设备，一个空间新闻和信息的新时代就会出现。

虽然还有各种问题需要解决，但大型平台已充分意识到这种新闻形式的力量，并通过创新来测试其影响度。也许未来有一天，空间新闻把你带到战场上，战争就不再遥远了——你的整个视野和感觉都会被一种与现实中类似的恐惧所笼罩。你也可以用当地的媒体产品来精确地了解天气状况，但与大多数技术一样，这可能会带来好的一面，也可能带来坏的一面。毫无疑问，未来空间新闻构建的以空间为中心的体验，能更好地服务人们的记忆和同理心，新闻也因此更有影响力。