台湾将于12月10拍卖首批5G频谱：3.5GHz成兵家必争之地

据台湾媒体报道，台湾5G频谱将从12月10日开始竞标，其中3.5GHz被视为是兵家必争之地。

台湾本次5G频谱竞标，一共释放了3.5GHz、28GHz与1.8GHz三频段，总计2790MHz频宽，其中3.5GHz频段释出的270MHz频宽，被视为是竞标中最抢手的热门标的物，已有电信运营商表态，要标满NCC规定的上限100MHz。

台湾地方官员蔡志宏表示，过去台湾产业界在发展相关技术时，原本预估5G可能会使用高频段，例如28GHz，甚至更高频的39GHz。高频段确实比较宽，而且动辄可以切出4、500MGz给电信运营商使用。

然而当时的技术并没有办法直接上到如此高的频段，必须要找一个中继站，将电波传输拉到中频段的高度，接著再传往高频段。蔡志宏说，在经过反复地测试后，大家逐渐发现3.5GHz这一块地，不但平坦而且开阔，适合做为发展的中间点。而且世界各国家和地区都将3.5GHz作为通往高频的跳板，随着生态系统的形成，逐渐成为了5G的主频段。

“（5G）频谱规划必须跟著世界的生态系走。如今这个世界趋势就是3.5GHz。”蔡志宏表示。

NCC代理主委陈耀祥也表示，过去由于技术限制，3.5GHz频段乏人问津，然而随著5G技术逐步发展，3.5GHz也逐渐受到重视，各国的建设也在这个频段发展起来，如今成为5G建设最成熟的频段。