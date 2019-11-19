从无线到有线，Oculus Quest一机两吃成就达成

最近两年的VR领域多少有些冷淡，去年登场的Oculus Quest在抛弃定位基站和连接线的设计方式虽然已经无限接近于大家梦想中的VR设备，但完全无线化的体验在今天还是会受到机能等问题的限制，不过随着Qculus Link的出现，Oculus Quest的应用场景将会得到进一步拓展。

完全无线的Oculus Quest在去年曾有过一段火爆的时光，但几个月过去后，大家最终似乎开始更倾向于使用PC串流这样的“旁门左道”来拓展Oculus Quest的应用，不过大家还没爽多久，Oculus就开设法屏蔽掉了PC串流，一时间让各路VR玩家泪流满面。

但Oculus自己也明白以Oculus Quest的机能完全无线化可能并不能带来完美的VR体验，所以他们最终还是决定给Oculus Quest带来了有线连接PC的使用模式。通过Oculus Link系统以及Oculus Quest自带的Type-C接口，用户们就可以将Qculus Quest头显接入到PC中并运行Rift Store中的游戏，就像Rift S头显能做到的一样。

为了保证充沛的游戏性能表现，Oculus推出了一款专用的C to C连接线，这根长达5米的定制数据线可以传输大量的游戏数据，同时还拥有不错的柔韧性，避免长时间移动使用状态下、线材弯折导致的线路损毁。当然Oculus自带的充电线同样可以在Oculus Link的帮助下直插PC使用，但这根线只有3米，同时数据吞吐不甚理想，体验层面自然不如Oculus官方定制的线材。

目前Oculus已经推出了beta模式的Link系统，喜欢尝鲜的玩家终于可以尝试一下有线模式下Oculus Quest带来的体验提升，不过定制版连接线要到今年晚些时候才会正式发售，官方售价预计为79美元（约合人民币555元）。同时兼容有线和无线两种玩法，也算是给了Oculus Quest一次新生命吧。

Rift S玩家是不是已经哭出了声？