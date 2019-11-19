终于不再死磕毫米波：FCC计划明年公开拍卖C-Band频谱

北京时间11月19日下午消息 美国联邦通信委员会（FCC）主席阿基特·帕伊（Ajit Pai）概述了公开拍卖3.7GHz到4.2GHz之间频谱（C-Band）的计划，尽管有人担心由政府运作的程序可能会推迟关键的中频频谱进入市场的时间。

3.7GHz到3.98GHz的280MHz频谱将会被提供，而4GHz到4.2GHz的另外200将会为现有的卫星服务保留。

FCC最近面临着举行公开拍卖的政治压力，尽管一群被称为C-Band联盟（CBA）的卫星服务提供商多次提议最早在2020年第一季度进行不公开拍卖。

FCC高层在与媒体的电话会议上表示，CBA最终未能证明自己有能力进行公平、透明的拍卖，这反映出人们对价格透明度和小企业在不公开拍卖中竞争能力的担忧。

官员们表示，预计FCC将于明年初对拟议的计划进行投票，目标是在2020年底之前开始发售。

但是，LightShed Partners的电信分析师对此时间表表示怀疑，他们在一份研究报告中指出，举行公开发售的决定“可能使全球公认的主要5G频段频谱的可用性复杂化并导致严重延迟”。

具体而言，他们指出，FCC需要花费“大量时间”来获得支持，并为其2017年出售的600MHz制定拍卖程序，这要求FCC安置并补偿现有的被许可人，就像其在C-Band可能要做的那样。