内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

终于不再死磕毫米波：FCC计划明年公开拍卖C-Band频谱

2019-11-19 14:10:48来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：懒猫评论：

北京时间11月19日下午消息 美国联邦通信委员会（FCC）主席阿基特·帕伊（Ajit Pai）概述了公开拍卖3.7GHz到4.2GHz之间频谱（C-Band）的计划，尽管有人担心由政府运作的程序可能会推迟关键的中频频谱进入市场的时间。

3.7GHz到3.98GHz的280MHz频谱将会被提供，而4GHz到4.2GHz的另外200将会为现有的卫星服务保留。

FCC最近面临着举行公开拍卖的政治压力，尽管一群被称为C-Band联盟（CBA）的卫星服务提供商多次提议最早在2020年第一季度进行不公开拍卖。

FCC高层在与媒体的电话会议上表示，CBA最终未能证明自己有能力进行公平、透明的拍卖，这反映出人们对价格透明度和小企业在不公开拍卖中竞争能力的担忧。

官员们表示，预计FCC将于明年初对拟议的计划进行投票，目标是在2020年底之前开始发售。

但是，LightShed Partners的电信分析师对此时间表表示怀疑，他们在一份研究报告中指出，举行公开发售的决定“可能使全球公认的主要5G频段频谱的可用性复杂化并导致严重延迟”。

具体而言，他们指出，FCC需要花费“大量时间”来获得支持，并为其2017年出售的600MHz制定拍卖程序，这要求FCC安置并补偿现有的被许可人，就像其在C-Band可能要做的那样。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：毫米波FCC

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有