NASA宣布SpaceX、蓝色起源等五家公司加入月球货运

北京时间11月19日下午消息，据外媒报道，NASA近日宣布五项新的合作关系，将与开发可携带大量载荷的机器人登陆器的商业航空公司合作，以向月球表面运送货物以及人类。这些公司包括数家行业内知名公司，如SpaceX、蓝色起源（Blue Origin）以及Sierra Nevada Corporation。

这些公司将加入已有的由九家公司组成的企业库，作为NASA刚起步的商业月球运载服务（CLPS）项目的一部分。项目的目标是获得各种不同的能力，以向月球运输科学仪器和货物。在此过程中，NASA希望能够在2024年之前，再次将人类送上月球表面。

成为CLPS项目的一员并不能保证公司获得NASA的合同，即使用公司的航天器执行月球飞行任务。成为CLPS项目的一员，只是说，NASA会在需要将科学仪器或货物送往月球表面时，会考虑这些公司。NASA会给出它的需求，然后项目中的公司仍需竞标获得执行NASA任务的机会。五月份，NASA已经从原来的企业库中挑选出三家公司——Astrobotic、Intuitive Machines和Orbit Beyond——在2020年代出将机器人登陆器送上月球。目前，这三家公司里只有两家仍在朝着该目标前进，而Orbit Beyond已经表示其无法在2020年末完成任务。

今天新加入的公司——SpaceX、蓝色起源、Sierra Nevada Corporation、Ceres Robotics和Tyvak Nano-Satellite Systems Inc.——都保证，他们的登陆器可以携带的载荷，将比之前九家CLPS公司承诺的更多。之前九家CLPS公司需要有能力将22磅（10千克）载荷运送至月球表面，但部分新的供应商表示他们最终可以向月球运送数吨货物。

但这五家公司中目前尚无一家实际制造或发射过他们的运载工具，因此他们的时间表很有可能会被推迟，而且究竟是哪只火箭执行发射任务也尚不可知。据推测，SpaceX将使用未来火箭“Super Heavy”发射星舰（Starship），而蓝色起源的登陆器将搭载公司的新火箭“New Glenn”。其他运载火箭的细节尚未确定，NASA未来将任何与这些公司合作也尚不清楚。

与此同时，NASA也在寻找可以将人类送上月球表面的登陆器，预计未来数月将有新的进展。