华为Mate30 Pro上线西班牙，可手动安装GMS

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IT之家11月19日消息 据frandroid消息，华为刚刚在西班牙马德里推出Mate30 Pro，售价1099欧元（约8550元），手机出厂不预装GMS，但是用户可以“手动安装”，不过只能在位于西班牙首都马德里的Huawei Space安装。
报道中称，目前没有华为Mate30 Pro登陆法国的确切消息，尽管不久前有消息称该机将登陆法国，但没有最终的官方消息，当然你也可以从中国购买华为Mate30 Pro，这不是什么难事，“尽管我们没有试过”。
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