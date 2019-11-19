深圳南山区深南大道边上，TCL、创维、康佳等老牌电视制造企业鳞次栉比地耸立着。在并不遥远的三十多年前，它们曾最早踏着市场经济体制改革的浪潮，将电视送进千家万户。

如今，短短三十年，它们又身处另一场变革中。

2019年11月的某个上午，TCL电子大楼内的一间办公室中，一块白板泛着光。走近一看，白板上密密麻麻布满了“高速增长”、“战略”、“组织”、“冲刺”、“每日三省”、“自律带来自由”、“高手都是长期主义”等词汇。

这是TCL全球智能电视系统开发及运营平台雷鸟科技CEO李宏伟的白板。

如大多数互联网科技公司CEO一样，“战略”、“增长”、“组织”是驱动他生活运转的轴。他吃住公司，远在北京的家一个月回不上两次。

身处变革之中，他必须快。

雷鸟科技CEO、TCL工业研究院副院长李宏伟

2018、2019年，变革渐次在各行各业中展开。在电视行业，市场饱和多年，一个红海市场中，疯狂的价格战将各家电视巨头拉下低利润率的泥沼。

变革势在必行。2019年初，TCL电子整合电视、音频设备、空调、冰箱等产品线，成立TCL智能终端业务群，提出“AI×IoT”新战略，欲从一家家电企业升级为智能科技企业。

在这场升级中，雷鸟科技基于其智能电视终端系统开发及内容运营能力，成为TCL电子智能升级的参与者。

2019，电视的进化

2018年初，李宏伟时任北京奇果科技CEO，当时奇果推出的一款长视频聚合类产品（将电视内容整合，再根据用户喜好推荐给用户，类似于长视频版的今日头条）增长缓慢，由此引发了他对电视行业发展的一系列思考。

“问题的核心是用户的选择标准在变”，李宏伟告诉【猎云网】。

多年来，用户对视听娱乐的选择标准从显示效果，到内容的丰富度、观看体验，再到如今短视频、直播等多元化的视听方式，早已不满足于单一维度的视听，尤其是长视频。

据《2019中国网络视听发展研究报告》，早在2018年6月，短视频月总使用时长就已全面超越在线视频。同时据另一份数据，电视日均开机率已从2017年的70%下降到了30%。

“电视界真的需要一场变革了。”说到这里，谈吐平和的李宏伟语速急促。

变革的轨迹隐藏在历史中。

纵观手机的发展史，经历了从仅具备通话、短信功能的手机终端，到带智能功能的手机终端，再到iPhone引领的具备手机功能的智能终端三条增长曲线。

李宏伟认为电视的发展也会经历类似的三条曲线：

第一条曲线是显示技术，各大传统厂商专注于硬件显示性能的优化；

第二条曲线出现在2009年，电视不再只追求显示技术的提升，也关注内容的丰富度和用户体验，以在线内容丰富度、交互效果为主。

而第三条曲线，电视将发生质的改变，从带智能功能的电视，成为带电视功能的智能终端。

电视行业的三条曲线

当时李宏伟预计，第三条曲线的开端将会在2019年发生。

2019年8月，李宏伟预期的变革如期而至。

8月10日，荣耀智慧屏正式发布，16日，早已准备好的TCL·XESS智屏也随之而至。此后，海信、创维、康佳等家电厂商，华为、小米、一加等跨界者蜂拥而至。

这些智慧屏均具备智能家居功能，能够连接、控制家中的窗帘、灯、空调、热水器等，抢占智能家居的入口；

均搭载AI能力，能够通过AI算法“认识”每一位家庭成员，提供千人千面的个性化服务；

都通过不同方式实现与手机的交互，消融电视与手机的边界，打破电视单一长视频的场景局限，与手机一同成为家庭生活的双中心。

正如荣耀总裁赵明所言，“它不是电视，是电视的未来”。

变革的发令枪：交互革命

再回溯智能设备的历史，智能设备的革命始于交互。

1973年，世界上第一台个人计算机奥托（Alto）在施乐公司著名的帕洛阿尔托研究中心（PARC）诞生。在这之前，计算机是只能应用于军队、政府、研究室、企业的庞然大物。

奥托（Alto）首次使用了图形界面技术（GUI）、显示器和一种三键鼠标，正是这些新的交互方式，才使个人电脑成为可能。

当时，施乐同意乔布斯参观PARC，有了后来的苹果，乔布斯又委托更擅长软件的比尔·盖茨来为其电脑开发应用软件，有了后来的微软。

奥托（Alto）

从DOS（左）到GUI（右），GUI让计算机操作变得简单直观

2007年，iPhone首次引入触摸屏，将手机的交互方式从键盘变为触摸，引领了整个移动互联网时代。

而如今，随着AI、大数据、5G等技术的成熟，语音交互、视觉交互、计算机视觉交互成为可能，新的交互方式已经在手机、音箱、手表等领域掀起血雨腥风，现在，发令枪打在了电视领域。

在这场智慧大屏的变革中，谁能在交互上做得更好，谁就取得了起跑时的先发优势。

李宏伟认为，零成本的交互才是最好的交互。“过去的交互革命还停留在自由度的扩张上，而AI时代给了我们在交互革命上另一个高维扩张，那就是我们不需要交互了。”

TCL·XESS智屏在息屏状态下，通过语音搜索一步直达你想看的视频，比如你想看《都挺好》，直接跟它说“看《都挺好》”就会直接播放。

把交互的冗余环节降到最低是首要，其次，当电视的内容越来越丰富，选择内容就成为一件高成本的事。为此，雷鸟开发了一套系统化的推荐系统。

雷鸟科技通过智能AI推荐算法，能够精准地识别用户需求，像淘宝一样为用户推荐千人千面的个性化内容，比如，你早上起来喜欢看时政新闻，晚上喜欢看悬疑片，它都会根据你的喜好为你播放。目前这套算法将用户的点击率提升了三倍，点击渗透率提升了两倍。

GUI图形界面技术带来了计算机的变革，不配备新的交互界面的语音交互就像“马拉火车”。TCL·XESS智屏搭载了VUI语音交互界面，用户“找片”一呼即达，实现精准地个性化推荐。

iPhone触摸屏拉来的是移动互联网下，吃饭、出行、社交、娱乐等人们生活方方面面线上化的大幕，同样，交互革命的枪声在电视界打响后，也将拉开另一场生活大变革的幕布。

变革的终局：智慧家庭

幕布的背后是一场家居生活的大变革，变革的终局是智慧家庭。

在《三体》中，当罗辑在冬眠后苏醒时，呈现在他面前的是这样一个世界：

医生在墙上一点，墙面被激活成显示屏；灯光从墙壁中发出，会随着他眯眼、睁眼而自动调节亮度，让他始终保持舒适；墙壁可以自动调节透明度，模拟白天、黑夜；烟盒、地板、桌子等都可以上网；沙发会随着人的体型调节到最舒服的状态；吸尘器会自动过来清理垃圾......

李宏伟认为，随着显示材料成本的下降、交互方式的进化，这种分散式的输入和输出真的会在一定程度上实现。

无论是华为、小米的跨界入局，还是TCL、创维、康佳等家电厂商的转型，智慧大屏的背后，都是对这片星辰大海的入口和中控中心的觊觎与争抢。

正如PC之于互联网、智能手机之于移动互联网，一旦把住了这个入口，就意味着掌握了整个智慧家庭生态的门票收取权。

2018年至今，从智能音箱、智能路由器、智能手机，到智能冰箱、智能燃气灶、智能门锁，各方对这个入口的畅想可谓八仙过海、各显神通。

李宏伟认为，智慧家庭的入口需要满足三个条件：触达率高、强交互性、强计算力。

电视相比其他硬件的优势在于，首先是触达率高，如今，电视已经成为每个家庭的必备，并且一直是客厅C位。

音箱、手机的触达率虽然也高，但音箱的功能，电视兼具，手机的功能，TCL·

XESS智屏也通过竖屏模式部分兼具，其他智慧屏也都通过不同方式的连接让电视兼具手机部分功能。

TCL·XESS智屏能够旋转成为一部55英寸的巨屏手机

其次，智慧大屏的强交互性。李宏伟认为，智屏是一个强输入设备，它可以语音输入、计算机视觉输入，同时也是一个强输出设备，相比手机、音箱，智屏有更高清、畅快的视听效果。

电视的另外一个优势是，它是家庭场景中最稳定、计算力最强的设备。互联互通是智慧家庭实现的基础，而互联互通需要边缘计算，智屏是边缘计算的最好载体。

目前，TCL·XESS智屏在智慧家庭上进行了一些初步的探索：

TCL·XESS智屏实现了各类家庭智能终端设备，包括冰箱、空调、洗衣机、智能锁等的连接；

内置AI生活助理，针对不同家庭成员建立独立账户，为每个人提供天气提醒、生活建议、日历、便签、日程等日常实用工具服务；

此外，TCL·XESS智屏还提供AI家庭相册、清晨模式、智能便签、视频通话等更多家庭服务功能和场景；

其他智慧大屏也具备一些智慧家庭的服务与功能，但李宏伟坦言，总体而言，目前还是智能家居的阶段，离真正的智慧家庭还比较遥远。

变革的当下：未来长在组织上

战略内生于组织，时下李宏伟，正将50%的时间，花在组织能力的建设上。

“求贤若渴”，他告诉记者，“商务合作来找我，我一般送到电梯，但面试的人来，我会送到楼下，如果他开车，我就一直送到车上。”而对于一些有才华但暂时没加入意愿的人才，他会持续“骚扰”半年以上，“像个布道者一样，不停地给对方‘灌输’我们的理念、发展情况。”

在人才观上，李宏伟制定了A类人才的10条标准，包括“要具备企业家精神，朝着目标百折不挠地去努力；把工作当成事业，而非谋生的手段；能够持续不断地自省、学习、成长......”

具备互联网、AI背景的人才是他目前“骚扰”的重点，以继续增强TCL·XESS智屏的交互能力、互联互通能力。

对内，他崇尚华为的拼搏文化，目前正在研读《以奋斗者为本》，他通过一个月一份邮件的方式向员工传达这些思想，最近一份邮件的主题是“幸福是终极目标”，是关于他刚读完的《幸福的方法》一书的思想传递：

“幸福才是你的终极目标，手段不能给人带来快乐，目标才能。工作占据你生活的三分之二时间，怎么能在工作中获得幸福？最好的方法是像乔布斯说的，你很热爱它。幸福的方法是快乐+价值。”

依托于对变革脉搏的把握、高速成长的团队、并通过数据驱动、精益创业的方式，以及TCL全球第二的电视出货量，雷鸟科技在今年上半年取得了不错的业绩，据TCL电子(01070.HK)公布的上半年财报数据，2019年上半年雷鸟科技实现收入2.5亿港元，净利润达7759万港元，远超去年全年净利润。

但变革的发令枪才刚刚打响，未来的路是一段马拉松式的长跑。正如他在白板上所勾勒的，未来与当下、战略与组织、快速与谨慎、增长与反省，这场变革是这些因素的均衡博弈，真正的高手都是长期主义者。