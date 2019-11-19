贝索斯小胜一局：美国防部卫星发射采购过程被问责

IT之家11月19日消息 据外媒报道，美国当地时间周一，亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)旗下太空公司蓝色起源(Blue Origin)针对美国国防部军事太空发射采购合同提出的抗议，获得了美国国会下属的“政府问责局”(Government Accountability Office，GAO，负责调查、监督联邦政府的规划和支出)的支持。

图：亚马逊创始人兼首席执行官杰夫·贝索斯

蓝色起源公司在8月份时提出的抗议中认为，美国空军宣布在未来五年内从四家火箭公司中选出两家来发射该国下一批国防卫星的决定，存在“严重缺陷，阻碍了投标者们以明智方式准备他们投标书的过程”，并“通过将未选定的供应商拒之门外超过5年时间，压制竞争”。

美国国防部的这个项目名为发射服务采购(LSP)第二阶段，合同总价值尚不清楚，但预计价值数十亿美元，美国国防部将在2022年至2027年间将未来34次国防卫星发射合同分配给两家公司。

美国政府问责局周一表示，美国空军项目的“授标基础与适用的采购法律和法规不一致”，并建议该机构改变其招标规则。如果空军不同意政府问责局的建议，美国国会可能会接入干预。自2015年以来，在来自美国政府问责局的近2000份抗议声明中，只有一个机构正式拒绝接受该机构的建议。

但美国空军表示，他们“不打算因这次抗议修改LSP招标条款”，并认为其目前的做法最有利于国家安全和公开竞争。早在2014年，美国国会启动了空军LSP计划，希望在2020年底选出两家承包商，从而使美国在2022年之前摆脱对使用俄罗斯RD-180发动机火箭进行军事发射的依赖。

联合发射联盟公司(ULA)是波音公司和洛克希德·马丁公司的合资企业，其Atlas 5火箭使用RD-180发动机。自2006年成立以来，ULA始终主导着美国军事发射市场，将大部分美国国防卫星送入太空。

除了这起发射采购争议，贝索斯旗下的亚马逊也在对美国国防部最近决定授予微软公司100亿美元云计算合同提出抗议，声称政治因素破坏了公平的招标过程。