美国研发防大便堵塞马桶涂层：比现有涂层更光滑，可节约用水

IT之家11月19日消息 据统计，全球一天有超过1410亿升的水被用来冲厕所。《自然-可持续性》杂志18日发表研究，美国宾夕法尼亚州立大学发明了一种健康的仿生马桶涂层，可防止大便堵塞，也更加卫生，同时达到节约用水的目的。

据悉，该设计灵感来自大自然：捕虫草。这是一种食肉植物，其粗糙的表面在下雨时会变得非常光滑，因此昆虫会滑入捕虫草中。机械工程和生物医学工程副教授、有关该技术的《自然-可持续性》作者之一Tak-Sing Wong说：“正是水和微观粗糙度的结合使表面变得如此光滑。”

在实验室用人造粪便进行的测试中，研究人员观察到废物人造粪便能够毫不费力地从马桶表面滑落下去，即使那些通常容易粘在马桶上、需要大量水将其冲洗掉的粪便也是如此。另外，该涂层能防止马桶里的细菌滋生。

当然，马桶仍然需要用水来冲洗，但此发明可以将水的使用减少一半。一家名为Spotless Materials的新创业公司刚刚推出使用该涂层的马桶，该涂料可以在五分钟内涂到马桶上。该团队还计划与马桶制造商合作，销售带有涂层的新马桶，据悉盖茨基金会的“重塑马桶挑战赛”的一个小组也已经跟研究人员联系。

该涂层还可以用于使其他物品自清洁，从水槽和窗户到风力涡轮机叶片，也可用在飞机机翼上防止冰粘，或帮助化妆品更容易地从瓶子中流出。