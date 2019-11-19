三星第三季度DRAM芯片市场份额达46.1%，创两年来新高

11月19日消息，据国外媒体报道，TrendForce的主要研究部门之一DRAMeXchange发布的一份报告显示，今年第三季度，三星电子的DRAM芯片市场份额为46.1%，这一数字创下了自2017年第二季度以来的最高水平，原因是服务器和智能手机的芯片需求强劲。

▲图片来源于TrendForce

DRAMeXchange称，由于中国智能手机厂商积极将季度出货量提前，以及服务器市场的需求逐渐恢复，三星第三季度的DRAM营收同比增长30%，环比增长5%，至71亿美元。

SK海力士紧随其后，该公司第三季度的DRAM营收同比增长20%，环比增长3.5%，至44亿美元。

DRAMeXchange表示，SK海力士的DRAM芯片市场份额为28.6%，再加上三星电子的份额，这两家韩国芯片制造商的DRAM市场份额在第三季度达到了74.7%。

按DRAM营收排名，排名第三的美光第三季度的DRAM营收同比增长近30%，环比增长1.1%，至30.7亿美元。然而，该公司的DRAM芯片市场份额却跌至20%以下，为19.9%。

第三季度，排名第四的台湾大电子生产商之一南亚科技的DRAM营收同比增长35%以上，环比增长18.7%，至47.5亿美元。该公司的DRAM芯片市场份额为3.1%。

排名第五的Winbond表现持续强劲，其DRAM营收环比增长5%，至1.56亿美元，而排名第六的Powerchip由于客户的高库存而导致出货减少，进而导致DRAM营收环比下降6%。

报告指出，DRAM整体营收结束了连续三个季度下滑的趋势，在今年第三季度开始反弹，这是因为需求逐渐回升，且一些厂商增加了出货量。

DRAMeXchange称，受服务器和智能手机市场需求的推动，主要DRAM制造商预计将在第四季增加出货量。