京东物流肖军：配送机器人4.0将实现量产商用

11月19日，JDD-2019京东全球科技探索者大会在北京举办。在活动现场，京东集团副总裁、X事业部总裁肖军携最新研发的两款智能设备——配送机器人4.0和室内移动通用平台亮相，并表示，“相比以往，此次最新推出的两款设备具有革命性的进化意义，实现了从研发测试到规模化商用的历史性跨越，无论是智能算法的精准度、机器视觉的识别准确率，还是各种商用场景的适应性、匹配度，都具有极强的跃升。”

自2016年开始，京东物流X事业部便开始着手配送机器人的研发工作，2016年9月，京东配送机器人1.0版便研制成功，并在当年11.11期间成功进行了包裹配送测试，之后又相继完成了2.0版本、3.0版本以及3.5版本的研发工作。

据介绍，配送机器人4.0集合了之前诸多研究成果之大成。其产品的可靠性、稳定性也显著提高，续航里程达到100公里，承载重量可以达到150公斤，并且能够对恶劣天气、夜间行驶等情况作出应对处理。配送机器人4.0还搭载了京东物流X事业部自主研发的仿真系统，可以模拟现实路况对配送机器人进行无限次的测试，工程师根据测试结果便可进行快速算法更新，促使这款产品能够进行快速的迭代与优化。

▲（配送机器人4.0）

肖军透露，配送机器人4.0将实现量产，并可改造成无人小巴、无人巡检车、无人观光车和无人接驳车等多功能无人驾驶车辆，这对于配送机器人实现大规模商业化具有里程牌意义。

同时，室内移动通用平台作为京东物流智能家族最年轻的成员，也于今天与公众正式见面。

据介绍，室内通用移动平台则是一款应用在室内环境的多功能机器人产品，在餐厅、商场、写字楼、银行、机场、酒店、工厂等区域可根据客户自我需求可打造成配餐、引导、广告刊登、安防、理货等多场景应用型机器人，极具产品应用延展性。这款产品配备有双目摄像头、激光雷达、超声波雷达等多项定位系统于一身，在自主驾驶、自动避障方面，可以达到厘米级的精准定位。

▲（室内通用移动平台）

京东物流X事业部是京东技术力量供应链领域自研定位的部门，近年来，研发了一些具有影响力和商用价值的智能化设备，形成了无人仓、无人机、无人车和智能零售创新四大研发方向。