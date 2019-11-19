全球最环保的搜索引擎：每搜索45次就种一棵树

北京时间11月19日晚间消息，据国外媒体报道，德国搜索引擎Ecosia被誉为是“全球最环保”的搜索引擎，因为用户的每一次浏览都相当于在种树。

今年夏天，当看到亚马逊雨林大火肆虐，森林砍伐率达到惊人的高水平时，人们纷纷开始下载一个小型的德国搜索引擎，以抵消这些破坏。

Ecosia GmbH是一家总部位于柏林的“谷歌替代品”，与其他搜索引擎不同的是，这家公司其来80%的搜索广告利润捐献出来用于植树造林，对抗全球变暖和气候变化。

Ecosia GmbH表示，随着人们对气候变化影响的认识不断提高，该公司的这种做法帮助他们吸引了更多的用户。

Ecosia GmbH CEO克里斯蒂安·克罗尔（Christian Kroll）日前在接受采访时表示：“人们很容易低估植树可能产生的巨大影响，但实际上，在拯救地球的斗争中，植树造林是最低廉、最直接有效的武器。”

Ecosia GmbH表示，与去年相比，其服务上的搜索量增加了82%，因为人们对气候问题的意识越来越强。今年8月22日，由于全世界的新闻媒体都在报道巴西亚马逊火灾，Ecosia的安装数量较日平均安装量增长了1150%。一般情况下，Ecosia每天的安装量为2.5万次，但8月22日，这一数字跃升至逾25万次。

克罗尔称，平均而言，在Ecosia上每搜索45次就会产生足够的利润来种植一棵树，费用为0.25美元。除了植树，Ecosia还在巴西开展了一个防止森林火灾蔓延的项目，为当地消防员扑灭火灾提供资金支持，并教育人们从一开始就不要引发火灾。

克罗尔说，他从16岁就开始交易股票，大学期间学习工商管理，后来在印度、尼泊尔和拉丁美洲进行了长时间的旅行。在那里，他感受到了贫困和大规模的动植物灭绝。后来，他决定改变课程。

10年前，克罗尔利用自己的交易收入创办了Ecosia。后来，Ecosia不断发展壮大。去年，Ecosia的营收已超过900万欧元（约合1000万美元）。据公司一位发言人称，Ecosia目前拥有超过800万的活跃用户，在世界各地种植超过7400万棵树，包括巴西、马达加斯加、布基纳法索和印度尼西亚等。

Ecosia表示，他们的目标是在生物多样性热点地区植树，以保护尽可能多的动植物物种。此外，Ecosia还与当地组织合作，种植针对当地社区最紧迫需求的树木。例如，可提供就业机会、柴火、食物或肥沃的土壤。

与谷歌不同的是，Ecosia并不针对用户投放广告，尽管这样做可以帮助公司赚取更多的费用来植树。Ecosia还称，通过不跟踪其用户或将其数据出售给广告商，并对其搜索结果进行加密，Ecosia还能尽可能地保护用户隐私。

Ecosia还在考虑推出更多绿色服务，例如，在搜索结果中突出显示更可持续的旅行选项。