创业者李佳琦：做电商直播的Costco

11月17日，在合鲸资本举办的创业周论坛上，“口红一哥”李佳琦以美腕联合创始人的身份发表了自己的第一篇演讲。

李佳琦表示，在直播中，有用+有趣才是最好的方法。有用就是把大家想买的商品以更好的价格给大家，有趣则是主播的灵魂和人格魅力。

“我的直播间就是电商直播的Costco。”，李佳琦表示，每天原本可以介绍100个宝贝，但他现在只做了20个，因为想做到精益求精。

李佳琦的直播选品要经过三关，第一关是选品团队的初水平，第二关是核心团队的体验试用，第三关是李佳琦和小助理再次试用。经过三关的筛选，李佳琦直播间的选品通过率只有5%，“我的直播选品非常严格，我不会选择为了卖而卖，卖的都是精品。”李佳琦说。

在直播间中，李佳琦进行了三点探索。首先是语言，李佳琦会把一些综艺节目和广告里的语言以及平时用的一些口头禅用进来。“我也不喜欢讲什么一句话卖点，因为这是很死的东西，但是我想把商品都模拟成一个有血有肉的不同性格的女生，然后大家买的时候对号入座。”李佳琦表示。

其次是形式的探索。在去年双11结束之后，李佳琦把一块黑板拉进了直播间，在直播教给消费者一些她们在生活中遇得到的和有用的一些小技巧，让消费者能把产品用到最好的状态。李佳琦也常会去专柜把一些非常新、非常厉害，大家想买的东西全买回来，给大家免费的做测评。

最后是栏目化，李佳琦每天晚上8:15开播，8:15~8:30的15分钟左右来介绍今天直播里后4个小时会出现哪些产品。此外，李佳琦每天会试一个到三个品牌的口红给大家看，慢慢形成了自己的直播风格。

李佳琦表示，在其发展过程中有三个爆发点。第一是去年双十一马云与其在直播间的PK。第二个是今年做的短视频。第三个是微博，李佳琦在今年多次登上微博热搜。目前，李佳琦全域流量加起来已经超过了7000万。

最后，李佳琦还讲到自己未来的规划。第一，做好直播本职工作，“最好是能鼓励大家和服务到喜欢我们的消费者。”第二，开一家像丝芙兰一样的门店，把李佳琦推荐的所有的最好的都给集合在这家店里面，也做限时限量，就做服务顾客跟企业顾客。最后，李佳琦要创立一个品牌，不是网红品牌，是享誉全球的中国品牌。