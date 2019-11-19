这颗恒星高速飞奔，正被黑洞“踢”出银河系

近日，天文学家发现，一颗恒星正以超600万千米每小时(约光速的1/180)的速度穿过我们的银河系。预计1亿年后，它将永远离开银河系。

那么它从何而来，为何又如此匆忙离去呢？

这颗恒星是澳大利亚国立大学的天文学家们发现的。他们借助赛丁泉天文台（Siding Spring）3.9米直径的英澳望远镜(Anglo-Australian Telescope)发现了它的身影，并对它进行了连续的观测来跟踪其路径。

澳大利亚国立大学天文与天体物理研究学院的Gary Da Costa教授称：“我们追溯了它的路线，发现它来自银河系的中心，这是非常令人兴奋的发现。”

此前，天文学家们一直在寻找那些绕银河系运转的小星系的遗迹，结果意外在银河系边缘发现了这颗恒星。事实上，它是被银河系中心的超大质量黑洞“踢”到那里的。银河系中心的黑洞被称为人马座A*或Sgr A*，它的质量是太阳的420万倍。

澳大利亚国立大学的Thomas Nordlander教授称：“如果双星系统与黑洞的距离太近，黑洞会将其中一颗恒星捕获到近距离轨道中，并以非常快的速度将另一颗恒星踢出。”

这颗恒星距离地球29,000光年，大约是在500万年前被黑洞踢走的。它正在以破纪录的速度飞奔，比银河系中的大多数恒星要快10倍。Da Costa教授称：“从天文学的角度来说，这颗恒星很快就会离开银河系进入星际空间。”

而澳大利亚国立大学天文学和天体物理学研究学院的Dougal Mackey教授称，天文学家计划借助欧洲航天局的盖亚卫星跟踪这颗恒星，并获得速度、位置等更精确信息。

天文学家尚不清楚这种黑洞的“驱逐”事件有多普遍，但他们猜测这种驱逐可能每几十万年发生一次。Mackey称，像这样的超速恒星有很多，但是几乎可以肯定，它是唯一一颗来自银河系中心的恒星。

确定这类恒星的轨道可以帮助天文学家更多的了解银河系的其它部分。Mackey称：“我们希望获得更好的光谱测量结果，从而确定它的成分。银河系中心是一个我们很难详细观察的区域。通过它，我们可以了解该区域的恒星形成条件，以及构成恒星的气体成分。”