“我觉得要不是迫于压力，这几家运营商压根儿就不想做携号转网，这门槛太也多了。”一位尝试携号转网的用户摇头叹气道。

他表示，自己在查询转网资格时，才发现名下号码居然绑定了如此多的业务和套餐。如今，这些“套餐”成了转网的拦路虎，如果他想完成转网，可能要坚持活过2099年。

的确，近日和不少手机用户交流时，可以看到他们的转网回复短信中，都存在着各种各样的难题，有些服务动辄“2025、2030”甚至更久。

那么，这转网到底是让转还是不让转呢？

• 免费赠送服务的时机太微妙

“查询转网资格之前，我也看到不少新闻提到有太多门槛。”

家住广州的钟先生一直打算更换运营商。由于过去更换运营商无法更换手机号码，加上他的手机号码是自家店铺唯一的联系方式，因此就作罢了。但是一周前听说三大运营商可以携号转网，他顿感十分兴奋。在查看网上相关流程之后，他开始发送短信查询资格，“当时觉得蛮简单的，就是发个短信而已。”

然而，当看到运营商发回的短信时，钟先生顿时傻了眼。他告诉懂懂笔记，回复信息表示他的号码暂时无携号转网的资格，并且罗列了无法携号转网的六大原因，“除了网上说的服务套餐、宽带未到期，家庭短号、集团短号未取消之外，居然还有一些赠送的业务内容，也成了无法携号转网的原因。”

他发现，在这些“门槛”当中，居然有前几天办理的运营商赠送给老客户的月流量包。还有不知道什么时候系统自动为他开通的，一个能够在港澳地区漫游的服务功能。

“这么看，我身边的朋友应该都没有资格可以办理携号转网，大家都领过赠送流量了。”钟先生回忆称，该免费赠送给老客户的流量包，应该是十月底开始推出的。当时还是身边好几位朋友领取了免费流量，他才跟着办理的。

说好是赠送的流量，每月赠送3GB，却没想到在携号转网的过程中成为了影响转网资格的原因。除此之外，还有过去运营商赠送的彩铃业务，也需用户先行取消，才能够转网，“嘿嘿，还是马云说得对，免费才是这个世界上最贵的东西。”

他这两天和熟悉的亲友沟通了一番，发现几乎所有人都在不知情的情况下，被办理了免费漫游业务。

在和家人翻阅了以前的大量短信后，他发现就在两周前，手机收到了一则“默认开通港澳漫游”的短信通知，“说是系统升级了，自动给开通，这真的是见鬼了，而且就在宣布携号转网之前。”

钟先生将携号转网的烦恼发到了社交平台上，发现有不少网友也有类似的经历：在查询携号转网资格的过程中，发现有不少业务是在不知情的情况下“被办理”。

还有网友反映说，影响携号转网资格的其中一项原因是：“您还有个人隐私信息及常用业务未清除，为确保正常使用，暂时不能办理携号转网的业务”。这理由将该网友吓得够呛，开始担心起隐私问题来。

那么，钟先生和亲友所遭遇到的无法携号转网问题，能否主动取消？取消以后是否就可以转网了呢？

答案是肯定的。然而取消的过程却并不简单，这又是怎么一回事？

• 业务可“消”，过程曲折



“短信上说，取消业务要到营业厅办理，这也太折腾人了。”

为了避免白跑一趟，家住上海静安区的李女士在收到携号转网资格查询短信后，立刻致电运营商客服电话，想咨询家庭网、集团网、代付、语音服务等业务，是否能在线取消。

但是客服专员跳过了李女士以上这些问题，直接开始介绍这些业务、套餐的诸多好处，并建议李女士不要取消，否则会影响手机的日常使用。

“压根不告诉我怎么取消，也不说帮我取消。我只能直接说要携号转网。”当她直截了当的告知客服想办理携号转网时，对方的语气立马变得有些紧张了，开始询问李女士在使用业务过程有哪些不满意的地方。

“告诉我会及时登记、反应并反馈这些问题，再怎么去询问转网的事，那个客服都绝口不提业务取消方法，还表示可以赠送我每月流量和时长。”李女士对客服各种“躲猫猫”的态度感到很不满，最终坚持下客服才表示能够取消语音服务业务，但是剩余业务需要前往营业厅办理。

同样被取消业务“逼疯”的，还有一位来自福建的网友“若何”。这几天在咨询办理携号转网业务的过程中，他自称已经耗费了精力。

“客服说没有权限帮我取消，要我去营业厅办理。”若何告诉懂懂笔记，当他跑到营业厅时却被营业员告知，他办理的合约套餐尚未到期，到期时间为2099年，“我估计活不到那个时候了，对方说提前取消需支付一定违约金。”

此外，家庭网业务也遇到了问题。若何的号码仅是家庭网中的副号，如果想取消的话，需要主号进行办理、解绑，“主号是我大哥，但我哥说发短信取消了，我这边还是显示有这一项副号业务，（营业员）对此也是一问三不知”。

若何表示，身边确实也有一位朋友“顺利”办理了转网申请，但是此后的遭遇更奇葩。他的朋友通过在线客服、营业网点两边跑，终于取消了所有影响携号转网的关联业务，“花了两天时间，突然在第三天上午收到了一个授权码，但这个授权码有效期只有一个小时。”

在一小时内，用户要拿到授权码赶到入网的运营商营业厅，办理转网相关业务。然而，当他打车到达营业厅时，授权码却已然过期，需要重新申请。

“而且携号转网一开始还不能选择新运营商最低套餐。如果是靓号的话，还要几百元月的低消，这些都是运营商设下的携号转网门槛。”在若何看来，这些手段不是帮助用户携号转网，而是折腾人的套路。

看来，只要信念坚定，运营商所谓的影响携号转网因素基本都可以搞定。但取消的方式、需缴交的违约金各不相同，上述这一切，三大运营商都未在查询携号转网资格的短信中尽责说明。这种含糊其辞的做法导致用户耗费大量精力、时间，往往还闹了一肚子气。

众所周知，运营商之间实力差距较大，目前个别运营商的营业厅面对携号转网是“被动挨打，积极阻挠”，而一些运营商客服则是采取了“主动出击”，开始应对原有用户的流失。

• 客服“主动出击”留用户



“我刚发短信查看携号转网资格，客服立马就来电话了。”

家住深圳南山区的黄先生告诉懂懂笔记，本来他没有打算办理携号转网业务，但看到网上那么多网友都在吐槽携号转网流程复杂，在好奇心之下也编辑了一则短信，发给了运营商客服号。

就在收到回复短信同时，他接到了来自运营商客服的电话。对方十分客气的询问他，是否有什么业务让他不是太满意，可以反馈协商解决，“态度真是十分谦逊和友好，我瞬间都感觉有点儿不太好意思了。”

黄先生表示，他向客服表示只是查询携号转网资格，并不意味着真的想转网时，可以听得出对方的语气稍微放松了一些。客户告知他，日后通信的使用上有任何问题，都可以随时致电客服热线，相关建议和投诉都会立刻跟进。

“本来以为事情就告一段落了，上周五客服又给我来电，询问我目前对各项业务和服务是否满意。”不太“放心”的客服两次来电，不难看出运营商比较紧张携号转网导致用户流失，“而且她还说了，可以免费帮我升级流量和时长套餐。”

如果说，黄先生体验到的运营商“主动出击”还比较温暖人心，那么网友“阿萌”的遭遇可就是令人愤怒恼火了。

和黄先生一样，阿萌也是想了解一下转网条件，在一天下班后就发送了短信并等待回复。然而，在收到转网资格回复短信同时，她很快就接到了来自运营商客服的电话回访。

不过，和黄先生不同的是，这位客服的态度并不十分友好，“一上来就质问我为什么要办理携号转网。我说这是我的自由，我的选择呀！”之后，客服开始“吓唬”阿萌，分别罗列了她当前号码所办理的业务，以及仍未取消的套餐，并“严肃”告知：如果携号转网，这些享受过的服务都将失效，连同消费的积分也都会被取消。

最重要的是，对方坚称由于携号转网业务所造成的通讯影响和问题，运营商方面概不负责，让她还是好好“考虑考虑”。“那态度横的！本来我没想携号转网的，毕竟套餐用着还不错，只想查查我是否有这个资格。但冲这态度我还就转了！”

这几天，看到不少网友晒出携号转网过程经历过的“磨难”，部分网友感慨说：运营商的做法真的是上有政策下有对策。迫于主管部门的压力开展携号转网业务，但私底下却跟商量好似的，各种“奇招”频出，无外乎就是要限制用户携转。

说实话，想要留住自己的用户，如果只是通过限制用户各项资格，设置众多门槛甚至是搞出业务年限至2050、2099……这种做法能留住人也留不住心呀！有制定门槛、套路的精力，不如好好研究一下如何服务好原有的用户，通过实际的“实惠和温暖”把用户留下。

