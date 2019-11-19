小米手环3i将在印度推出，跑完马拉松即可免费获得

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IT之家11月19日消息 根据gsmarena消息，小米将在印度举行RunWithMi马拉松活动，届时将推出新款的小米手环3i，另外跑完马拉松的India Mifan即可获得“Free Miband”。
小米在推特中用“Thiiings”暗示了小米3i的命名。
目前，小米手环3i的规格还没有公布，价格预计会在小米手环3和小米手环4之间。本次马拉松比赛将于12月1日在班加罗尔举行，跑完马拉松全程的选手即可免费获得小米手环3i一块。
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